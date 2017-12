Murray verliest exhibitiewedstrijd: "Nog veel werk voor de boeg" Redactie

Bron: Belga 3 Getty Images Tennis De 30-jarige Schot Andy Murray heeft zijn terugkeer op het tenniscourt niet met een zege kunnen vieren. Op het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi moest de voormalige nummer een van de wereld, op de ATP-ranking naar de zestiende plaats gezakt, in een exhibitiewedstrijd over één set met 6-2 de duimen leggen voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-20).

Murray kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon door een heupblessure niet meer in actie in een officiële wedstrijd. In november speelde hij wel al een demonstratiepartij tegen de Zwitser Roger Federer (ATP-2), die hij in een supertiebreak verloor. In Abu Dhabi viel hij in voor de Serviër Novak Djokovic (ATP-12), die in laatste instantie afzegde omdat hij nog te veel hinder heeft van een elleboogblessure. "Op weg naar Australië ben ik hier gestopt, om een paar dagen met de jongens te kunnen trainen", verklaarde Murray. Zijn echte comeback hoopt Murray te kunnen maken in het ATP-toernooi van Brisbane, dat zondag van start gaat.

Tegen Bautista Agut ging Murray niet echt voluit, al was er wel meer intensiteit dan op training. "Wanneer je een tijdje geen wedstrijd gespeeld hebt, is er tijd nodig om het juiste ritme terug te vinden", verklaarde de Schot. "Op het einde begon ik me wat beter te voelen, maar uiteraard heb ik nog veel progressie te maken. Er is nog veel werk voor de boeg."

In de finale neemt Bautista Agut het zaterdag op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-14). Die versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-5) met 7-6 (8/6) en 6-4.

