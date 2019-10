Murray staat tegenover Wawrinka in finale European Open - Gille en Vliegen grijpen naast finale in dubbelspel Redactie

19 oktober 2019

20u07

Bron: Belga 0

Murray staat tegenover Wawrinka in finale European Open

Andy Murray heeft zich in de Lotto Arena geplaatst voor de finale van de European Open na een driesetter tegen de Franse toernooirevelatie Ugo Humbert. De 32-jarige Andy Murray (ATP 243) versloeg de 21-jarige Ugo Humbert in 3-6, 7-5, 6-2 na 2 uur en 22 minuten. Humbert knikkerde donderdag David Goffin (N.2/ATP 14) nog uit het toernooi na een vlotte 6-3, 6-1 winst.

De jonge Fransman bracht de Brit nochtans aan het twijfelen door de eerste set in de wacht te slepen na 41 minuten speltijd. Hij sloot de set af met een blanco opslagspel dankzij een ijzersterke service. Ook de sterke forehand van de linkshandige Humbert maakte Murray het leven zuur.

De Schot kwam in tweede set meer in zijn spel en ging in het vierde spel door de opslag van Humbert. De hoop wakkerde weer op, maar de Fransman revancheerde zich meteen door de break te pakken op Murray. Op 6-5 kraakte de Fransman een tweede keer tijdens zijn opslagspel en liet Murray zo weer in het spel komen. Zijn derde dubbele fout betekende de 7-5 na 1 uur en 40 minuten.

Murray raapte toen al zijn moed en energie bijeen om de Fransman van zijn stuk te brengen in de derde set. Zijn ervaring bracht hem naar 3-0, een voorsprong die hij niet meer uit handen gaf. Hij plaatst zich voor het eerst in bijna twee jaar voor een finale. Het is de vierde overwinning op rij voor Murray, die sinds augustus terug is in het circuit. Hij treft in de finale de Zwitser Stan Wawrinka, nummer 18 van de wereld, die in zijn halve finale de maat nam van de 18-jarige Italiaan Jannik Sinner.

Bencic is eerste finaliste in Moskou

Belinda Bencic (WTA 10) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). Het derde reekshoofd versloeg in de halve eindstrijd de Française Kristina Mladenovic (WTA 45) met 6-3 en 6-4. Bencic is meteen ook zeker van een plek op de Masters.

Morgen speelt Bencic, die in de kwartfinales Kirsten Flipkens (WTA 120) had uitgeschakeld, om de titel op het Russische hardcourt tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 35) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40).

De 22-jarige Bencic won al vijf WTA-toernooien (inclusief twee uit de 125-Series). Begin dit seizoen triomfeerde de Zwitserse op het hoog aangeschreven toernooi van Dubai. Tijdens de voorbije US Open haalde Bencic de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.

Dankzij haar kwalificatie voor de finale, is Bencic ook zeker van een ticket voor de Masters met de top acht van het seizoen. Dat toernooi wordt van 27 oktober tot 3 november in het Chinese Shenzhen gespeeld.

De Zwitserse wipt over de Amerikaanse Serena Williams naar de achtste plaats. De zeven andere deelneemsters zijn de Australische Ashleigh Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova, de Roemeense Simona Halep, de Canadese Bianca Andreescu, de Japanse Naomi Osaka, de Tsjechische Petra Kvitova en de Oekraïense Elina Svitolina..

Gille en Vliegen grijpen naast finale in dubbelspel

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de European Open in Antwerpen (hard/635.750 euro). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormden, verloren in de halve eindstrijd van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury (het tweede reekshoofd). Het werd 6-7 (5/7), 6-4 en 10/4 na een uur en 37 minuten.

In de finale staan Ram en Salisbury zondag in de Lotto Arena tegenover de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies of de Italianen Paolo Lorenzi en Jannik Sinner.

Gille (28) en Vliegen (26) mikten in Antwerpen op een vierde ATP-titel. De Limburgers triomfeerden deze zomer, in juli, in het Zweedse Bastad en het Zwitserse Gstaad. Eind september voegden ze het toernooi in het Chinese Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava (in juni).

“Vliegen en Gillé: “Uiteraard zijn we teleurgesteld”

“Uiteraard zijn we teleurgesteld”, reageerde Vliegen meteen na de 6-7 (5/7), 6-4 en 10/4 nederlaag. “Maar we mogen terugblikken op een heel goed seizoen. De verdienste is ook voor onze tegenstanders, die vandaag een heel goede match hebben gespeeld.”

“Het is jammer”, vulde Gillé aan. “Maar volgend jaar komen we terug en zullen we er alles aan doen om de finale te bereiken. Het is heel leuk om hier voor eigen publiek te spelen in Antwerpen. We hebben dit seizoen getoond dat we kunnen presteren in ATP 250-toernooien. Dat geeft een echte boost om het volgend jaar ook te tonen in ATP 500- en Masters 1.000-toernooien.”

Vliegen (26) en Gillé (28) behaalden in 2019 hun eerste drie ATP-titels, in Bastad, Gstaad en Zhuhai.

In Antwerpen vormden de Limburgers het vierde reekshoofd. “We hebben een mooie week achter de rug”, benadrukte Gillé. “Ook vandaag deden we het goed tegen een duo dat de Masters zal spelen. Het niveau is er. In deze halve finale lag het dicht bij elkaar. We hebben zo al veel matchen gewonnen maar het is normaal dat het eens niet lukt. Zij speelden een heel goeie tiebreak. Het hing af van een of twee ballen, een of twee foutjes. Het gaat heel snel.”

Volgende week zijn Vliegen en Gillé aan de slag in Wenen. “Het wordt onze eerste ATP 500", legt Vliegen uit. “We zullen zien wat het geeft. Daarna hopen we op Bercy (Masters 1.000) maar het is niet zeker dat we er zullen binnen raken. Daarna staat een Challenger in Bratislava op het programma en hopelijk de Davis Cup.”

Maandag maakt kapitein Johan Van Herck zijn selectie bekend voor de finaleweek in Madrid (18-24 november).