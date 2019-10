Murray speelt straks finale tegen Wawrinka: “Mijn heupproblemen begonnen na een vijfsetter tegen hem” DMM

Bron: AP 0 Tennis Zijn tenniscarrière leek voorbij, maar zie: Andy Murray kijkt straks in de finale van de European Open Stan Wawrinka in de ogen. “Ik heb een lange weg afgelegd”, vertelt de Schot.

Murray had dan wel drie sets nodig tegen Ugo Humbert, Antwerpen krijgt toch zijn gedroomde finale van de European Cup. Met Murray en Wawrinka staan de twee grootste namen van de tabel in de eindstrijd. Al was dat vooral voor de eerste geen sinecure. Begin dit jaar had de Schot nog na de Australian Open in tranen verteld dat zijn carrière er wellicht opzat door een aanhoudende heupblessure.

Maanden later is Murray terug. De voormalige winnaar van Wimbledon speelt straks in Antwerpen zijn eerste ATP-finale in meer dan twee jaar tijd. “Ik voel me goed. Ik heb een lange weg afgelegd om hier weer te kunnen staan. Ik had zeker niet verwacht dat dit zo snel zou komen na mijn terugkeer. Ik ben blij om in de finale te staan.”

Opvallend: de heupproblemen van Murray begonnen uitgerekend na een match tegen Wawrinka. “Stan is een geweldige speler. We speelden al vaker tegen elkaar. Dat waren grote wedstrijden in grote toernooien. Ook hij heeft zijn problemen gekend met blessures de voorbije jaren en ook hij moest hard werken om terug te keren.”

“Eigenlijk zijn mijn heupproblemen begonnen na een match met Wawrinka op Roland Garros in 2017. Ik herinner me dat het een zware vijfsetter was en dat ik er eigenlijk nooit echt van herstelde. Het is dus wel leuk om nu terug te zijn en tegen hem te spelen in een finale. Hopelijk wordt het een goeie match.”