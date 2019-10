Murray schakelt Coppejans uit - Darcis kansloos onderuit in laatste duel op Belgische bodem DMM/LPB

Murray schakelt Coppejans uit

Kimmer Coppejans (ATP-158) heeft zich in Antwerpen niet voor de achtste finales van het European Open (635.750 euro) kunnen plaatsen. De 24-jarige Oostendenaar moest in de eerste ronde in 1 uur en 44 minuten met 6-4 en 7-6 (7/4) het onderspit delven voor de Schot Andy Murray (ATP-243).

Om een plaats in de kwartfinales neemt voormalig nummer een van de wereld Murray het op tegen de winnaar van het duel tussen het Uruguayaanse achtste reekshoofd Pablo Cuevas (ATP-45) en de Boliviaan Hugo Dellien (ATP-79).

Darcis kansloos onderuit tegen Simon

Steve Darcis (ATP 179) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de European Open. De Luikenaar ging kansloos onderuit tegen Gilles Simon (ATP 47): 6-1, 6-2. Voor Darcis, die vorige zaterdag zijn afscheid aankondigde, was het zijn laatste tennisduel op Belgische bodem. In januari, na de Australian Open, zet hij een punt achter zijn carrière.

“Ik ben een beetje teleurgesteld om op deze manier te eindigen, maar dat is het leven”, zei Darcis na de wedstrijd. “Ik wil iedereen bedanken die de verplaatsing naar hier heeft gemaakt vandaag en iedereen die me vanaf het begin van mijn carrière heeft gesteund. Als ik hier sta vandaag, dan is het te danken aan hen. Dank u iedereen.”

Ter gelegenheid van de wedstrijd schonk André Stein, voorzitter van de Belgische tennisfederatie, Darcis een ‘Lifetime Achievement Award’. Een trofee om zijn carrière in de bloemetjes te zetten. “Deze trofee, waarop de woorden ‘Monsieur Coupe Davis’ gegraveerd staan, symboliseert de dankbaarheid die de Belgische tenniswereld voelt voor alles wat hij gedaan heeft. Hij blijft een voorbeeld voor iedereen. Gefeliciteerd.”

Gasquet onderuit tegen Zuid-Koreaan

De Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon (ATP 88) heeft zich ten koste van de Fransman Richard Gasquet (ATP 57) geplaatst voor de tweede ronde op de European Open (635.750 euro) in de Antwerpse Lotto Arena. Gasquet, die in 2016 de eerste editie van het toernooi in Antwerpen won, ging in drie sets onderuit tegen de Zuid-Koreaan: 1-6, 6-3, 6-4 na 1 uur en 52 minuten. In de tweede ronde treft Soonwoo Kwon het Argentijnse vijfde reekshoofd Guido Pella (ATP 20).

Eerder op de dag won het Duitse zevende reekshoofd Jan-Lennard Struff (ATP 41) met 6-2, 6-1 van de Franse qualifier Grégoire Barrère (ATP 84). In de volgende ronde neemt Struff het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) en de Duitse kwalificatiespeler Yannick Maden (ATP 118).

De Spanjaard Feliciano López (ATP 62) was met 7-6 (7/2), 6-4 te sterk voor de Brit Cameron Norrie (ATP 61). López ontmoet in de tweede ronde het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18), vrij in de eerste ronde.

De Roemeen Marius Copil (ATP 92) nam met 6-4, 7-6 (7/3) de scalp van de Argentijn Federico Delbonis (ATP 77). Hij mag zich opmaken voor een confrontatie met nog een Argentijn, het derde reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 15). Die moest niet in actie komen in de openingsronde.

