Murray past ook voor dubbelspel US Open - Djokovic stoot probleemloos door in Cincinnati XC

16 augustus 2019

13u32

Bron: Belga/ANP 4

Andy Murray past ook voor dubbelspel US Open

Andy Murray is er niet bij op de US Open (26/8-8/9). De Schot gaf al eerder forfait voor het enkelspel en liet nu weten ook het dubbel in New York te laten schieten.

“Ik zal op de US Open geen dubbel spelen. Ik wil in het enkelspel op het niveau terugkeren dat ik voor ogen heb. Daarom heb ik besloten daar al mijn energie aan te besteden”, zegt Murray aan de BBC. “De US Open, in het dubbel of het gemengd, kan dat proces enkele weken vertraging doen oplopen. Ik wil wedstrijden (in het enkel) en dat is wat ik nu nodig heb.”

De tweevoudige olympische kampioen maakte deze week zijn comeback in het enkelspel op het Masters 1.000 in Cincinnati. Hij verloor in de eerste ronde met twee keer 6-4 van de Fransman Richard Gasquet. Na die nederlaag zei Murray geen enkel te zullen spelen op de US Open. Vanaf zondag is hij er wel bij op het toernooi van Winston-Salem.

“Ik moet mij concentreren op de enkelwedstrijden. Vanaf nu tot het einde van het seizoen zijn er niet meer zoveel toernooien. Als ik het goed doe in Winston-Salem, dan zal ik weten dat mijn niveau goed genoeg is en ik klaar ben om wedstrijden op het circuit te winnen. Maar als het misloopt, lijkt het logisch op een lager niveau te gaan spelen en enkele kleinere toernooien af te werken”, aldus de 32-jarige Murray, die in januari een tweede operatie aan de heup onderging. Daarna liet de drievoudige grandslamwinnaar open of hij nog zou terugkeren in het circuit. Dat deed hij in eerste instantie in het dubbelspel, en met succes want op het gras van Queen’s won hij in juni met de Spanjaard Feliciano Lopez de titel.

Djokovic stoot probleemloos door in Cincinnati

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vannacht probleemloos geplaatst voor de kwartfinales op het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). De Servische nummer één van de wereld versloeg de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 53) na anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 6-4).

Het topreekshoofd treft bij de laatste acht de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). Die rekende eerder in drie sets (6-7 (3/7), 6-4 en 6-2) af met de Rus Karen Khachanov (ATP 9), het achtste reekshoofd in Cincinnati.

Op uitzondering van Djokovic ging overigens de volledige top acht van de plaatsingslijst eruit in het zuidwesten van de staat Ohio. Gisteravond strandde Roger Federer (ATP 3) tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 70) en eerder werden al Stefanos Tsitsipas (ATP 7), Kei Nishikori (ATP 5) en Alexander Zverev (ATP 6) uitgeschakeld. Kort voor het toernooi meldden Dominic Thiem (ATP 4) en Rafael Nadal (ATP 2) zich af. Dat betekent dat Daniil Medvedev (ATP 8), als negende geplaatst, na Djokovic de hoogst geklasseerde overgebleven speler is.

Ook David Goffin (ATP 19) staat in de kwartfinales. De Belgische nummer één rekende gisteren in twee sets (7-6 (8/6) en 6-2) af met de Fransman Adrien Mannarino (ATP 59).

Meer over sportdiscipline

sport

ATP

tennis