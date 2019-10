Murray niet opgewassen tegen Thiem in Peking, Djokovic wacht Goffin op in halve finale in Tokio XC

04 oktober 2019

11u14

Bron: Belga 1

Murray niet opgewassen tegen eerste reekshoofd Thiem in Peking

Het parcours van Andy Murray op het China Open in Peking (hard/3.515.225 dollar) is vrijdag in de kwartfinales geëindigd. De Schot was niet opgewassen tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), het eerste reekshoofd. Die haalde het met 6-2 en 7-6 (7/3).

De 32-jarige Murray mag niettemin terugblikken op een succesvol toernooi. Voor het eerst sinds zijn ingrijpende heupoperatie in januari slaagde hij erin een speler uit de (sub)top te verslaan. In de eerste ronde wipte Murray de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13), op de US Open nog halvefinalist. Aansluitend klopte de drievoudige grandslamkampioen, vandaag 503e op de ranking, zijn landgenoot Cameron Norrie (ATP 69).

Binnenkort is Murray een van de blikvangers op het European Open (13-20 oktober) in Antwerpen. Dominic Thiem speelt in Peking om een finaleplaats tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 9). Die haalde het met 3-6, 6-3 en 6-1 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12).

Barty, ‘s werelds nummer 1, knokt zich voorbij Kvitova naar laatste vier in Peking

De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). Ze kreeg de kwalificatie tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) wel niet cadeau. Pas na ruim twee uur tennis moest de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011, 2014) zich met 4-6, 6-4 en 6-3 gewonnen geven.

In de halve finale neemt Barty het op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8). Die schakelde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 3) uit met 7-6 (8/6) en 6-2.

De Deense Caroline Wozniacki is de titelverdedigster in het China Open. Het nummer 19 van de wereld speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 45). De winnares daarvan treft de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6). Die laatste, de US Open-kampioene, wipte in de tweede ronde Elise Mertens (WTA 23).

Djokovic wacht Goffin op in halve finale in Tokio

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de halve finales van ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Servische nummer 1 van de wereld had geen enkele moeite met de Fransman Lucas Pouille (ATP 24). Het werd 6-1 en 6-2 na 50 minuten tennis.

In de halve finale neemt Djokovic het mogelijk op tegen David Goffin (ATP 15). De Luikenaar moet in zijn kwartfinale wel nog voorbij de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143). De wedstrijd begint om 12 uur Belgische tijd (19 uur in Tokio).

De tweede halve finale wordt een duel tussen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 53) en de Australische qualifier John Millman (ATP 80). Opelka wipte de Japanse kwalificatiespeler Yasutaka Uchiyama (ATP 136) met twee keer 6-3. Millman was met 6-4 en 6-0 te sterk voor een andere thuisspeler, wildcard Taro Daniel (ATP 127).

Nadal zegt geblesseerd af voor ATP-toernooi in Shanghai

Rafael Nadal moet door een blessure aan de linkerpols forfait geven voor het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (6-13 oktober). Dat maakte de organisatie bekend.

Nadal won begin september de US Open maar kwam sindsdien niet meer in competitie. Hij nam enkele weken geleden wel deel aan de Laver Cup, een exhibitietoernooi in Genève, maar moest toen afhaken voor de wedstrijden van de slotdag. Zijn linkerpols speelde toen al op.

"Zoals jullie vermoedelijk allemaal weten, kreeg ik op de Laver Cup last van een ontsteking aan de linkerpols. Ik heb sindsdien niet de tijd gehad om te herstellen, noch om te trainen om klaar te zijn voor dit prachtig toernooi. Ik hoop er in 2020 opnieuw bij te zijn", zegt Nadal in een verklaring van de organisatie.

De 33-jarige Spanjaard had in Shanghai geen ATP-punten te verdedigen omdat hij ook vorig jaar afzegde voor het toernooi. Nadal hoopt het jaar als nummer 1 van de wereld af te sluiten maar moet dan wel voorbij Novak Djokovic. De Serviër is de titelhouder in Shanghai. Hij heeft er dus 1.000 punten te verdedigen. Zijn voorsprong op Nadal in het klassement bedraagt 640 punten.