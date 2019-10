Murray klopt Wawrinka en wint European Open in Antwerpen DMM

20 oktober 2019

19u59

Bron: AP/Belga 1 Tennis Andy Murray (ATP 243) heeft de vierde editie van de European Open (635.750 euro) in Antwerpen op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Murray haalde het in een aangename finale in drie sets van het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18): 3-6 en twee keer 6-4 na 2 uur en 28 minuten. De Schot won al drie grandslams (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016) en heeft nu 46 titels op zijn erelijst.

Murray volgt op de erelijst van de European Open de Brit Kyle Edmund op. De eerste edities werden gewonnen door de Fransen Richard Gasquet (2016) en Jo-Wilfried Tsonga (2017).

Bij de 34-jarige Wawrinka blijft de teller op zeventien ATP-titels staan, zijn laatste toernooi won hij in mei 2017 in Genève. Nadien kreeg hij af te rekenen met knieproblemen. Hij won onder meer drie grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).

De olympisch kampioen van Londen en Rio speelde in Antwerpen zijn eerste finale sinds maart 2017 (toen hij in Dubai won). Nadien volgde heel wat blessureleed. Murray overwoog te stoppen, maar na een ingrijpende heupoperatie timmert hij sinds enkele maanden weer aan de weg terug. “Deze zege betekent heel veel voor mij”, vertelde Murray na afloop. “Zeker als je weet wat er de voorbije jaren allemaal gebeurd is, zowel voor mij als voor Stan. We kenden gedurende twee jaar niets anders dan blessureleed: bij mij de heup, bij Stan de knie.”

“Het was een lastige wedstrijd: Stan haalde zijn beste tennis boven en pas in de tweede set kon ik langszij komen. Stan is een uitstekende speler, die al grote toernooien gewonnen heeft en er altijd staat in topmatchen. Vandaag hebben we er hier één afgeleverd.”

Wawrinka toonde zich erg sportief na de nederlaag. “Natuurlijk had ik liever zelf gewonnen, maar op de eerste plaats moeten we toch gelukkig zijn dat Andy is teruggekeerd op dit niveau. Hij is een fantastische kampioen en deze titel heeft hij meer dan verdiend.”

Belinda Bencic verovert titel in Moskou

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10) heeft de Kremlin Cup (840.130 dollar) in Moskou gewonnen. In de finale op het Russische hardcourt versloeg het derde reekshoofd de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40) met 3-6, 6-1 en 6-1.

Voor de 22-jarige Bencic, die in de kwartfinales Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, is het de zesde toernooizege (inclusief twee uit de 125-Series). Begin dit seizoen triomfeerde de Zwitserse op het hoog aangeschreven toernooi van Dubai. Tijdens de voorbije US Open haalde Bencic de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.

Dankzij haar goede prestatie in Bern plaatste Bencic zich ook als achtste en laatste speelster voor de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (27/10-3/11).

Anastasia Pavlyuchenkova (28) mikte op een dertiende WTA-titel, de eerste dit jaar. Vorige maand was ze ook al verliezend finaliste in Osaka.

Jelena Ostapenko steekt in Luxemburg derde titel op zak

De Letse Jelena Ostapenko (WTA 63) heeft het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale was ze met 6-4 en 6-1 te sterk voor de Duitse Julia Goerges (WTA 26).

Voor de 22-jarige Ostapenko, die een wildcard kreeg, is het de derde WTA-titel. Ze opende haar erelijst in 2017 door verrassend Roland Garros te winnen. Enkele maanden later mocht ze ook vieren in Seoel. De Letse verloor ook al vijf finales, waaronder vorige week in Linz.

Julia Goerges was de titelverdedigster en het tweede reekshoofd in Luxemburg. De 30-jarige Duitse blijft voorlopig steken op zeven titels, waaronder een dit jaar (in Auckland).

Denis Shapovalov verovert eerste ATP-titel in Stockholm

Denis Shapovalov (ATP 34) heeft het ATP-toernooi in Stockholm (635.750 euro) gewonnen. Voor de 20-jarige Canadees is het zijn eerste ATP-titel.

Vierde reekshoofd Shapovalov versloeg in de finale op het Zweedse hardcourt de 27-jarige Serviër Filip Krajinovic (ATP 60). Het werd 6-4 en 6-4 na een uur en 24 minuten.

Ook Krajinovic mikte op een eerste ATP-toernooizege.

Shapovalov volgt op de erelijst de Griek Stefanos Tsitsipas op.