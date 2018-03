Murray eind maart weer de baan op voor eerste trainingen, raakt hij fit voor Wimbledon? DMM

01 maart 2018

09u24

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray heeft aan de BBC laten weten eind maart de trainingen te willen hervatten. De voormalig nummer één van de wereld wil klaar zijn voor Wimbledon (2-15 juli). Het Britse grandslamtoernooi was in 2017 het laatste officiële toernooi waarin Murray in actie kwam.

"Ik ga niets overhaasten", aldus de dertigjarige Brit. De tweevoudig Wimbledonwinnaar werkt momenteel aan zijn herstel en wil over uiterlijk vier weken weer de tennisbaan op voor trainingen. "Ik neem mijn tijd om ervoor te zorgen dat de revalidatie goed verloopt. Veel van wat chirurgen vooropstellen, hangt af van mijn inzet, mijn wil om terug te keren."

Murray werd begin januari geopereerd aan de rechterheup, die hem al sinds vorige zomer parten speelt. Voordien speelde hij in november en december wel demonstratiepartijen tegen Roger Federer en Roberto Bautista Agut om vervolgens toch teleurgesteld te moeten afzeggen voor het ATP-toernooi in Brisbane en de Australian Open.

Kwartfinales ATP Acapulco bekend, Del Potro-Thiem is de uitschieter

De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 9) heeft zich gisteravond als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hardcout/1.642.795 dollar). Del Potro klopte na bijna 2,5 uur tennis de Spaanse veteraan David Ferrer (ATP 39) in drie sets (6-4, 4-6 en 6-3).

Del Potro kreeg het in de tweede set lastig tegen Ferrer, die beter tegen de Mexicaanse hitte kon. Ferrer had het toernooi in Acapulco ook al vier keer eerder op zijn naam geschreven. Maar in de derde set kwam Del Potro terug, om de partij in een beslissende plooi te leggen met 6-3.

In de kwartfinales wacht voor de Argentijn een confrontatie met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6), het derde reekshoofd en winnaar in Acapulco in 2016. Thiem versloeg de jonge Canadees Denis Shapovalov (ATP 45) in twee sets (6-2 en 6-3).

In de drie andere wedstrijden bij de laatste acht treft de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 38) de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 59), neemt de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 29) het op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) en ontmoet de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 60) het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 5). Eerste reekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) gaf forfait voor het toernooi na een nieuwe opstoot van zijn bovenbeenblessure.

