Murray boekt eerste ATP-zege sinds heupoperatie - Mertens uitgeschakeld in Wuhan

24 september 2019

16u44

Bron: Belga 2

Murray boekt eerste ATP-zege sinds heupoperatie

Andy Murray heeft voor het eerst sinds zijn ingrijpende heupoperatie een wedstrijd gewonnen op de ATP Tour. De 32-jarige Schot bereikte ten koste van de Amerikaan Tennys Sandgren de tweede ronde in het Chinese Zhuhai. Murray had 2u41' nodig voor de overwinning. De Schot keerde half juni terug in het dubbelspel en pas twee maanden later kwam hij ook weer in actie in het enkelspel. In Cincinnati verloor hij van Richard Gasquet en een week later in Winston-Salem van Sandgren, op wie hij nu dus revanche nam. In het Challengercircuit won Murray eind augustus al wel twee keer. In de tweede ronde neemt Murray, momenteel de nummer 413 van de wereld, het op tegen de Australiër Alex de Minaur.

Mertens uitgeschakeld in Wuhan

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA-Premiertoernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar). De 23-jarige Limburgse verloor in de tweede ronde na een thriller van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 17), het vijftiende reekshoofd. Het werd 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) na 2u22'.

Kenin won vorige week nog de titel in het Chinese Guangzhou. Ze speelde voor de tweede keer tegen Mertens. Eind juni versloeg ze onze landgenote ook al in de kwartfinale van het grastoernooi in Mallorca met 1-6, 6-1, 6-3. Mertens, afgelopend week halvefinaliste in het Japanse Osaka, was de enige landgenote op de hoofdtabel in Wuhan. Yanina Wickmayer (WTA 161) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde. Mertens speelt ook dubbel in China. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze de US Open won, vormt ze het tweede reekhoofd. Het duo is vrij in de eerste ronde (zestiende finales).

Flipkens out in Tasjkent, Bonaventure wel verder

Kirsten Flipkens (WTA 100) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Kempense verloor in twee sets van de Hongaarse Timea Babos (WTA 89), het zevende reekshoofd. Na 1u31' stond het 6-2, 7-5.

Ysaline Bonaventure (WTA 123) kon zich wel plaatsen voor de tweede ronde. De Luikse haalde het met 6-3, 6-1 van thuisspeelster Akgul Amanmuradova (WTA 447), die een wildcard kreeg. De wedstrijd duurde 1u11'. In de achtste finale speelt Bonaventure tegen het Roemeense achtste reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 96). Het dubbelspel is wel voorbij onze landgenote. Aan de zijde van de Japanse Miyu Kato verloor Bonaventure met 6-1, 6-1 van de Amerikaanse Hayley Carter en de Braziliaanse Luisa Stefani.

Maandag al plaatsten Alison Van Uytvanck (WTA 61) en Greet Minnen (WTA 124) zich vlot voor de tweede ronde van het enkelspel. Ook in het dubbelspel was het Belgische duo vandaag succesrijk. Van Uytvanck en Minnen haalden het met 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 10/8 van de Russin Vitalia Diatchenko en de Oezbeekse Sabina Sharipova. In de kwartfinale treffen ze de Sloveense Dalila Jakupovic en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, de derde reekshoofden.

Gille en Vliegen door in dubbelspel Zhuhai

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/931.335 dollar). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, versloegen de Serviër Miomir Kecmanovic en de Indiër Jeevan Nedunchezhiyan met 4-6, 6-3 en 10/6. In de kwartfinales nemen ze het op tegen de Chinezen Mao-Xin Gong en Ze Zhang, die een wildcard kregen.