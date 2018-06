Murray (bijna) terug van weggeweest: "Hoop volgende week in Rosmalen te spelen" Sven Van Londersele

05 juni 2018

16u39 0 Tennis 12 juli 2017. Dat is de datum waarop Andy Murray (ATP 47) zijn voorlopig laatste wedstrijd speelde. Al die maanden hield een blessure aan de heup de Brit aan de kant. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. "Ik heb enkele dagen geleden de trainingen hervat".

Bijna een volledig kalenderjaar heeft Andy Murray dus geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Nu Roland Garros bijna afgelopen is, start volgende week het grasseizoen, met als hoogtepunt Wimbledon. En laat net dat nu het favoriete toernooi van Murray zijn.

"Ik heb nu al bijna een jaar niet meer gespeeld en dat is veel langer dan mijn entourage en ikzelf verwacht hadden", vertelt Murray in de Britse media. De tweevoudig winnaar van Wimbledon en ex-nummer één van de wereld koestert echter goede hoop dat hij voor eigen volk opnieuw zal kunnen spelen. "Ik heb enkele dagen geleden de trainingen hervat en reken op een terugkeer in het grasseizoen. Ik hoop dat ik volgende week al kan spelen in Rosmalen."