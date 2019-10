Murray al zwoegend naar halve finales in Antwerpen - Flipkens uitgeschakeld in kwartfinales Moskou Redactie

18 oktober 2019

22u15 0

Murray bereikt al zwoegend halve finales European open

Andy Murray (ATP 243) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro). De Brit versloeg in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena niet zonder moeite de Roemeen Marius Copil (ATP 92) in drie sets: 6-3, 6-7 (7-9) en 6-4. De partij nam 2 uur en 38 minuten in beslag.

De 32-jarige Murray, ex-nummer 1 van de wereld, werkt in Antwerpen verder aan zijn comeback. Begin dit jaar, vlak voor de Australian Open, kondigde de tweevoudige olympische kampioen aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop. In het enkelspel vierde hij afgelopen zomer zijn rentree, waarna hij met overtuigende wedstrijden op enkele Aziatische toernooien voort vertrouwen opdeed. In de eerste ronde in de Lotto Arena rekende hij af met Kimmer Coppejans (ATP 158). De 25-jarige Belg moest met 6-4 en 7-6 (7/4) het onderspit delven.

Copil plaatste zich als qualifier voor de hoofdtabel. In de eerste kwalificatieronde was hij de betere van Ruben Bemelmans (ATP 201).

In de halve finales wacht voor Murray het Argentijnse vijfde reekshoofd Guido Pella (ATP 20) of de Fransman Ugo Humbert (ATP 70). De 21-jarige Humbert maakte donderdag in de achtste finales een einde aan de titelambities van David Goffin (ATP 14). De Luikenaar kwam in de Lotto Arena niet in zijn normale spel en verloor met 6-3 en 6-1.

Kirsten Flipkens raakt niet voorbij derde reekshoofd Bencic

Kirsten Flipkens (WTA 120) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). De Kempense ging op het Russische hardcourt in twee sets onderuit tegen het Zwitserse derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 10). Die haalde het na 1 uur en 35 minuten met 7-6 (10/8) en 6-1. In de tiebreak miste Flipkens twee setballen.

Het was het vierde duel tussen de 33-jarige Flipkens, die in Moskou kwalificaties speelde, en de 22-jarige Bencic. De Zwitserse leidt nu met 3-1. In de halve finales neemt ze het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 45). Die ging met 6-4, 2-6 en 6-1 voorbij de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het tweede reekshoofd.

Voor Kirsten Flipkens zit de VTB Kremlin Cup er nog niet op. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands zit ze immers nog in het dubbeltoernooi. Later op de dag treft het duo in de halve finales Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Die vormen het eerste reekshoofd.

De 22-jarige Bencic, halvefinaliste op het US Open, haalde het na 1 uur en 35 minuten met 7-6 (10/8) en 6-1. In de tiebreak miste Flipkens twee setballen. “Ik had mijn kansen, maar bij 5-2 werkte ze een setpunt weg en dwong ze een tiebreak af. Daarin stond ze er ook op de beslissende momenten. Bencic is moeilijk te ontregelen”, reageerde ‘Flipper’ bij Belga. “Mijn niveau in de eerste set was heel goed. Nadien was het vet van de soep, zowel mentaal als fysiek. Ik speelde hier al negen wedstrijden (dubbelspel en kwalificaties, red) in Moskou. De vermoeidheid slaat toe.”

Flipkens slaagde er wel in zich aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands te plaatsen voor de finale, na een knappe overwinning tegen de topreekshoofden, de Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Maar vooral haar prestaties in het enkelspel zal Flipkens naar eigen zeggen onthouden. In principe zal ze straks opnieuw de top 100 van de WTA-ranking binnendringen, waardoor ze rechtstreeks geplaatst is voor het Australian Open in januari 2020. “Dat was mijn doel op het einde van het seizoen. Al ben ik daar nog niet helemaal zeker van de rechtstreekse kwalificatie”, aldus Flipkens. “Er zijn nog heel wat speelsters die punten zullen rapen in ITF-toernooien om toch maar in de top 100 te geraken. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Dit was een goede week.”

Youngster Sinner steekt ticket voor halve finale op zak en kijkt Wawrinka in de ogen

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 119) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro). Om een plek in de finale neemt hij het op tegen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka (ATP 18).

De amper 18-jarige Sinner klopte in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 43 minuten. De Italiaan, die voor het Antwerpse toernooi een wildcard kreeg, kan zich plaatsen voor zijn eerste ATP-finale ooit. In de achtste finales schakelde hij het Franse eerste reekshoofd Gael Monfils (ATP 13) uit in twee korte sets: 6-3 en 6-2. Sinner is de jongste ATP-halvefinalist sinds de Kroaat Borna Coric, die zeventien was toen hij in 2014 in Bazel de laatste vier bereikte.

In de halve finales wacht Stan Wawrinka. Het vierde reekshoofd haalde het tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 47) in de kwartfinales in drie sets: 6-3, 6-7 (6/8) en 6-2. De partij nam 2 uur en 17 minuten in beslag. De Zwitser telt zestien ATP-titels. Hij won in zijn loopbaan onder meer de Australian Open, Roland Garros en de US Open.