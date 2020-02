Muguruza heeft lof voor Clijsters: “Ze zal het velen nog moeilijk maken” DMM/LRE

17 februari 2020

18u28 0 Tennis Dat ze het niet onder de markt heeft gehad met Kim Clijsters. Garbiñe Muguruza (26) wond er geen doekjes om in Dubai. “Ik had me aan een speciale wedstrijd verwacht.”

Hoe Kim Clijsters het zou doen in haar eerste wedstrijd. Niet alleen België, maar ook Garbiñe Muguruza vroeg het zich. “Ik had wel verwacht dat het een speciale wedstrijd zou worden, Kim is een geweldige speelster. Ook ik wist niet goed hoe het zou gaan, maar ik was blij om tegen haar te kunnen spelen. Ik vond Kim erg goed en ze zal het nog veel anderen knap lastig maken.”

“Iemand die vroeger goed was, kan nu ook nog goed spelen”, ging Muguruza verder in haar eerste reactie na de match. “Ik hield dus wel rekening met enkele moeilijke momenten in de wedstrijd.” Die kwamen er ook. Muguruza leek naar een makkelijke winst te stomen, maar Clijsters keerde de rollen om. Van een 3-0-voorsprong voor de Spaanse ging het nog naar een tiebreak.

“Ik wou kalm blijven in de tiebreak”, vertelde Muguruza. “Ik heb gewoon geprobeerd om mijn eigen spel te blijven spelen. Ik ben erg blij met de start van mijn jaar.”