Monfils verslaat Goffin-killer Pospisil en wint ATP-toernooi Montpellier ABD

09 februari 2020

17u03

Bron: Belga 0 Tennis Gael Monfils (ATP 9) heeft zondag het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/542.695 euro) op zijn naam geschreven. Het Franse topreekshoofd klopte in de finale de Canadees Vasek Pospisil (ATP 132) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 34 minuten.

De 33-jarige Monfils telt nu negen ATP-titels, de laatste veroverde hij vorig jaar in Rotterdam. In 2014 triomfeerde hij al een keer in Montpellier. De 29-jarige Pospisil won nog nooit een toernooi en bereikte alleen in 2014 in Washington de finale.

Pospisil maakte zaterdag een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 10). De 29-jarige Luikenaar, het tweede reekshoofd, verloor in de halve finales in drie sets: 6-3, 1-6 en 7-5.