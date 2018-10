Monfils en Edmund treffen elkaar in finale European Open - Van Uytvanck en Minnen winnen dubbelspel in Luxemburg Redactie

20 oktober 2018

19u23

Bron: Belga 0

Duitse Görges pakt toernooizege in Luxemburg

De Duitse Julia Görges (WTA 9) heeft het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar) gewonnen. In de finale haalde het topreekshoofd het in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 47). Het werd 6-4, 7-5 na anderhalf uur. Voor de 29-jarige Görges was het de zesde WTA-titel in haar carrière, de tweede van het jaar na een eerdere toernooizege in het Nieuw-Zeelandse Auckland. In Luxemburg stond ze voor de tweede keer in de finale: in 2010 moest ze de zege aan de Italiaanse Roberta Vinci laten. Bij de 21-jarige Bencic bleef de teller op vier toernooizeges staan.

Monfils en Edmund treffen elkaar in finale European Open

De Fransman Gaël Monfils (ATP 38) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro). In de halve finale versloeg het zesde reekshoofd de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 17), het tweede reekshoofd, in twee sets: 6-3, 6-4. Schwartzman bereikte in de voorbije twee edities van de European Open telkens de finale. Het was het derde duel tussen beide spelers op het ATP-circuit, het eerste op hardcourt. Monfils leidt nu met 2-1.

“Mijn opslag draaide niet goed vandaag”, stelde Schwartzman. “En ook met de backhand maakte ik veel foutjes. Monfils serveerde dan weer heel goed. Na het inleveren van mijn opslagspel was het dan ook moeilijk om me terug in de match te knokken. Het is uiteraard een ontgoocheling dat ik niet opnieuw in de finale sta. Ik hoop hier volgend jaar terug te keren en beter te doen dan in deze editie”, aldus de Argentijn. “Dit toernooi ligt me, het court is goed en de toeschouwers zijn fantastisch.”

“Al bij al was het toch een goede week voor mij. Tegen Cameron Norrie en Gilles Simon speelde ik goede wedstrijden”, besloot Schwartzman.

Monfils, die eerder titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga (ATP 75) uitschakelde, treft in de Kyle Edmund (ATP 15). Het topreekshoofd zette in de halve finales Richard Gasquet (ATP 28) opzij in twee sets. De Brit haalde het na 1 uur en 18 minuten overtuigend met 6-3 en 6-4 van het Franse vierde reekshoofd, in 2016 winnaar van het toernooi in Antwerpen. Toen ontmoette hij Gasquet ook al in de halve finales van de European Open, de Fransman trok met 3-6, 7-5 en 6-2 aan het langste eind. In de onderlinge confrontaties leidt Edmund nu met 3-1.

Edmund staat pas voor de tweede keer in de finale van een ATP-toernooi. In april van dit jaar bereikte de Brit de eindstrijd in het Marokkaanse Marrakesh, hij verloor die met tweemaal 6-2 van de Spanjaard Pablo Andujar.

Van Uytvanck en Minnen winnen dubbelspel in Luxemburg

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben op het WTA-toernooi in Luxemburg (hardcourt/250.000 dollar) de eindzege in het dubbelspel op hun naam geschreven.

Het Belgische duo haalde het in de eindstrijd na bijna anderhalf uur tennis in twee sets (7-6 (7/3) en 6-2) van de Luxemburgs-Wit-Russische tandem Mandy Minella/Vera Lapko. Van Uytvanck en Minnen, die ook in het dagelijkse leven een koppel vormen, profiteerden in de halve finales nog van de opgave van Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson, het tweede reekshoofd in Luxemburg. 'Flipper' moest opgeven nadat ze een bal tegen het oor had gekregen.

Voor de 24-jarige Van Uytvanck en de 21-jarige Minnen is het beiden de eerste dubbeltitel op WTA-niveau. Van Uytvanck speelde wel al twee finales, in 2013 in Taiwan (met de Duitse Anna-Lena Friedsam) en in 2015 in Antwerpen (met An-Sophie Mestach). Voor Minnen was het ook haar eerste finale.

Kasatkina verslaat voor eigen volk revelatie Jabeur na uitputtingsslag

Daria Kasatkina (WTA 14) heeft in eigen land het WTA-toernooi in Moskou (hardcourt/932.866 dollar), de Kremlin Cup, op haar naam geschreven. In de finale rekende de Russische, het zesde reekshoofd, na een uitputtingslag van een dikke twee uur tennis in drie sets (2-6, 7-6 (7/3) en 6-4) af met de Tunesische verrassing Ons Jabeur (WTA 101).

Voor de 21-jarige Kasatkina, die getraind wordt door onze landgenoot Philippe Dehaes, was het haar tweede finale op rij in Moskou. Vorig jaar was de Duitse Julia Görges te sterk in de eindstrijd, maar dit jaar heeft ze wel prijs. Kasatkina verloor in 2018 al de finales in Indian Wells en Dubai. Vorig jaar stak ze in Charleston haar eerste WTA-titel op zak.

Voor de 24-jarige Jabeur was het haar eerste WTA-finale. De Tunesische was de revelatie van het toernooi met overwinningen op achtereenvolgens Ekaterina Makarova (WTA 61), Sloane Stephens (WTA 8), Anett Kontaveit (WTA 21) en Anastasija Sevastova (WTA 11).