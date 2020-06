Monami gelooft niet dat verhuis Clijsters definitief is, maar: “Puur voor het tennis is beslissing logisch” YP/KDD

25 juni 2020

Kim Clijsters verhuist met haar gezin naar Amerika en dat vindt ex-tennisster Dominique Monami een logische keuze voor de tenniscarrière van de Limburgse. “De accommodatie en faciliteiten zijn er top en in Amerika kan je ook heel makkelijk reizen, naar Florida bijvoorbeeld, om er te gaan trainen. Dus puur voor het tennis is het ideaal om te verhuizen, om de beste omstandigheden te creëren om top te presteren.”

Al gelooft Monami niet dat Clijsters voor altijd in Amerika zal blijven wonen. “Blijkbaar zijn er geruchten dat haar man daar ook een rol zou spelen in een NBA-ploeg (de Brooklyn Nets, red.), dus misschien zal ook dat een bepaalde invloed hebben. Maar tegelijkertijd ligt haar hart in België. Dus definitief? Ik ben er nog geen 100 procent van overtuigd.”

