Monami beschuldigt Flipkens van sabotage, 'Flipper' reageert: "Heel laag"

23 maart 2018

08u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Na haar onverwachte exit als kapitein van het Fed Cupteam spuwde een uiterst aangeslagen Dominique Monami donderdag haar gal in twee kranten. Messen waren in haar rug gestoken door de speelsters. Het kwade genie achter deze putsch volgens Monami? Kirsten Flipkens. Die laatste reageert verbolgen: "In vijftien jaar Fed Cup heb ik zoiets nooit gezien."

Kirsten Flipkens: "Het is heel jammer. Er zijn dingen gebeurd en gezegd die volgens mij interne keuken moesten blijven. Als zij echter wil uithalen in de pers, dan is het mijn volste recht om mezelf te verdedigen, want dit is beneden alle peil."

