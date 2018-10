Mladenovic en Babos pakken de zege in dubbelspel WTA Finals XC

28 oktober 2018

11u55

Bron: Belga 0 Tennis De Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos hebben het dubbelspel gewonnen op de WTA Finals in Singapore. In de finale haalden ze het in twee sets van de Tsjechische tandem Barbara Krejcikova/Katerina Siniakova: 6-4 en 7-5.

Mladenovic en Babos behalen hun derde toernooizege van het seizoen. In januari wonnen ze de Australian Open, in juni pakten ze de titel in Birmingham. In september bereikten ze de finale van de US Open. Daarin moesten ze hun meerdere erkennen in de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

Babos mag voor het tweede jaar op rij met de dubbeltrofee pronken in Singapore. In 2017 zegevierde ze aan de zijde van de Tsjechische Andrea Hlavackova. Mladenovic pakt haar eerste Masters-titel. Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs werden in de eerste ronde uitgeschakeld door Barty en Vandeweghe.