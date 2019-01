Minnen voor het eerst op WTA-hoofdtabel - Görges steekt Canadese revelatie de loef af in Auckland GVS

06 januari 2019

09u46

Bron: Belga 0

Minnen voor het eerst op WTA-hoofdtabel

Greet Minnen (WTA 348) heeft zich verzekerd van een plek op de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Het is de eerste keer dat de 21-jarige Minnen zich kan plaatsen voor de eindfase van een WTA-toernooi in het enkelspel.

Minnen haalde het in de tweede (en laatste) kwalificatieronde van de Française Fiona Ferro (WTA 102) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 12 minuten. In de eerste ronde van de hoofdtabel wacht de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 98), opgevist als lucky loser.

Alison Van Uytvanck (WTA 49) staat in de hoofdtabel in de eerste ronde tegenover de Duitse Mona Barthel (WTA 77). Het is wel nog afwachten hoe het gesteld is met de voetblessure van de Grimbergse. Op het toernooi van Auckland kwam ze in de eerste ronde ten val en moest opgeven met pijn aan de achillespees. Kirsten Flipkens (WTA 47) is de tweede Belgische op de hoofdtabel. Zij mag het opnemen tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 80).

De voorbije twee jaar ging de titel in Hobart naar Elise Mertens. De Limburgse is er dit jaar niet bij.

Julia Görges houdt revelatie Andreescu van eindzege in Auckland

De Duitse Julia Görges (WTA 14) heeft het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) voor het tweede jaar op rij op haar naam geschreven. Görges haalde het niet zonder moeite in de finale van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 152) in drie sets: 2-6, 7-5 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

De amper 18-jarige Andreescu rekende onderweg in Auckland onder meer af met het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 3) en de Amerikaanse Venus Williams (WTA 39). In de finale kwam ze na een sterke eerste set dicht bij een verrassende eerste WTA-titel, maar Görges snoepte haar de triomf alsnog af. De Duitse telt nu zeven eindzeges. Ook vorig jaar won ze in Nieuw-Zeeland.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis