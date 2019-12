Minnen net niet in finale Limoges - Vliegen en Gillé krijgen Nederlandse coach Redactie

21 december 2019

20u24

Bron: Belga 0 Tennis Greet Minnen (WTA 118) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het 125K Series-toernooi in het Franse Limoges (hard/115.000 dollar)

De 22-jarige Minnen verloor in de halve finales van de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 67) in drie sets: 2-6, 6-2 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 4 minuten. Sasnovich neemt het in de finale op tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 42). Het Russische topreekshoofd rekende in haar halve eindstrijd af met de Amerikaanse Nicole Gibbs (WTA 142) in 7-6 (8/6) en 6-2.

Eerder sneuvelde Minnen met partner Alison Van Uytvanck in de eerste ronde (kwartfinales) van het dubbelspel in Limoges. Het Belgische duo verloor met 6-3, 3-6 en 10-7 van de Russin Ekaterina Alexandrova en de Georgische Oksana Kalashnikova. Minnen kon zich nooit eerder plaatsen voor de enkelfinale van een WTA-toernooi. In 2018 triomfeerde ze aan de zijde van Van Uytvanck wel in het dubbelspel in Luxemburg

Nederlander Marco Kroes zal Joran Vliegen en Sander Gillé coachen in dubbelspel

Joran Vliegen heeft aangekondigd dat de Nederlander Marco Kroes hem samen met Sander Gillé in het dubbelspel zal coachen. Marco Kroes zal vanaf januari met het duo aan de slag gaan. “Marco brengt veel ervaring met zich mee en zal ons begeleiden in elk aspect van het dubbelspel”, liet Vliegen weten op zijn sociale media.

Kroes coacht momenteel de Nederlander Wesley Koolhof, nummer 14 van de wereld in het dubbelspel, die dit jaar het toernooi in Brisbane won met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en ook zes andere ATP-finales haalde. De 28-jarige Sander Gillé, 47e in het dubbelspel, en de 26-jarige Joran Vliegen, 39e, tellen samen drie ATP-titels, die allemaal dit jaar werden behaald: in het Chinese Zhuhai, het Zwitserse Gstaad en het Zweedse Bastad.