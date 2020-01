Minnen en Coppejans naar derde kwalificatieronde Australian Open, geen finale voor Gillé en Vliegen in Auckland Redactie

17 januari 2020

Greet Minnen gaat door naar derde kwalificatieronde

Greet Minnen (WTA 119) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open. Minnen, 13de reekshoofd in de kwalificaties, ontdeed zich met 6-3, 6-1 van de Chinese Fang Ying Xun (WTA 245). De wedstrijd duurde 1 uur en 9 minuten.

Voor een plaats op de hoofdtabel neemt Minnen het op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 166) en de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143). Ysaline Bonaventure (WTA 115) en Yanina Wickmayer (WTA 147) strandden eerder in de tweede voorronde. Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 79) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Ook Kimmer Coppejans plaatst zich voor derde kwalificatieronde

Kimmer Coppejans (ATP 158) heeft zich bij de mannen ook geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open. Coppejans was met 7-6 en 6-3 te sterk voor de Canadees Brayden Schnur (ATP 103), derde reekshoofd in de kwalificaties. De wedstrijd duurde 1 uur en 33 minuten.

In de laatste voorronde treft Coppejans ofwel de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP 220) ofwel de Serviër Viktor Troicki (ATP 159). Steve Darcis (ATP 176) verloor gisteren in de eerste kwalificatieronde van de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 229), de wedstrijd waarmee hij zijn carrière afsloot. David Goffin (ATP 11) is de enige Belgische man die al zeker op de hoofdtabel staat.

Sander Gillé en Joran Vliegen niet naar finale in Auckland

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/546.355 dollar). Het Limburgse duo verloor in de halve finales van de Brits-Japanse tandem Luke Bambridge/Ben McLachlan in twee sets met 7-6, 7-6. De match duurde 1 uur en 54 minuten. Gillé en Vliegen wonnen vorig jaar drie ATP-toernooien.