Minimumstraf voor Braziliaanse tennisser na positieve test op maskeermiddel Redactie

07u03

Bron: Belga 0 AFP Tennis Thomaz Bellucci, op de wereldranglijst naar de 112de plaats afgezakt, zit een dopingschorsing van vijf maanden uit. De 30-jarige Braziliaan bevestigde dat zelf nadat de Internationale Tennisfederatie ITF zijn verdict officieel publiceerde.

Bellucci, voormalig nummer 21 van de wereld, testte op 18 juli tijdens het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad positief op het vruchtafdrijvende middel hydrochloorthiazide, dat als maskeermiddel gebruikt kan worden. De Braziliaan gaf de overtreding toe, maar legde de verantwoordelijkheid bij een apotheker, die hem de verkeerde vitaminesupplementen verstrekt zou hebben. Hij riskeerde een schorsing van vier jaar, maar de ITF geloofde zijn uitleg en houdt het bij de minimumstraf. De sanctie gaat bovendien met terugwerkende kracht in op 1 september. Bellucci bleef al die tijd al vrijwillig aan de kant. Tot vandaag verklaarde hij zijn afwezigheid op de tenniscourts door een achillespeesblessure.

"De verdediging van Bellucci kon met medische en wetenschappelijke argumenten aantonen dat de overtreding niet intentioneel was. Dat neemt niet weg dat de tennisser voorzichtiger had moeten zijn en beter had moeten controleren wat er via vitaminecocktails in zijn lichaam komt. Hij wordt dus gestraft, maar de minimale sanctie lijkt ons voldoende", verklaarde de ITF zijn beslissing.

Op 1 februari loopt de schorsing af. Bellucci, die in 2016 David Goffin uit de kwartfinales hield op de Olympische Spelen in Rio, mist dus wel het Australian Open. Sowieso had hij in Melbourne de kwalificaties moeten doorworstelen om zich op de hoofdtabel te plaatsen.

AFP