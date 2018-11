Mike Bryan en Jack Sock winnen dubbelfinale ATP Finals na spannende partij XC

18 november 2018

18u45

Bron: Belga 0 Tennis De Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock hebben het dubbelspel gewonnen op de ATP Finals in de Londense O2 Arena. De tandem haalde het met 5-7, 6-1 en 13/11 van de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.

In de supertiebreak hadden Herbert en Mahut een matchbal bij 10/11, maar dankzij drie punten op rij trokken uiteindelijk de Amerikanen aan het langste eind.

Sock en Bryan wonnen eerder dit seizoen Wimbledon en de US Open. De 40-jarige Mike Bryan pakt voor de vijfde keer de eindzege in het dubbelspel op de Masters. In 2003, 2004, 2009 en 2014 slaagde hij daarin aan de zijde van zijn tweelingbroer Bob.

Om 19u staat de finale in het enkelspel op het programma. Daarin neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) het op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5).