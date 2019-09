Metz is de US Open niet: David Goffin kansloos onderuit tegen Spanjaard Carreno Busta LPB

19 september 2019

David Goffin (ATP 14) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Metz (hard/524.340 euro). De Luikenaar, die eerste reekshoofd was, ging in twee sets kansloos onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 62). Het werd 6-3, 6-2. Eind augustus was Goffin nog de betere van Carreno Busta op de US Open. In de zestiende finales werd het toen na een intense partij 7-6 (7/5), 7-6 (11/9), 7-5. In de kwartfinale speelt Carreno Busta tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 76). Die wipte de Fransman Gilles Simon (ATP 37) met 7-6 (11/9), 6-2.