Meteen tegen een speelster uit de top tien: Clijsters treft in Dubai de Nederlandse Kiki Bertens ODBS

15 februari 2020

09u32

Bron: Belga 0 Tennis Kim Clijsters neemt het in de eerste ronde op het WTA-toernooi in Dubai (hardcourt/2.643.670 dollar) op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8). Clijsters moet dus bij haar terugkeer meteen aan de bak tegen een speelster uit de top tien.

Voor de 36-jarige Clijsters is het toernooi in Dubai haar comeback na meer dan zeven jaar afwezigheid van de tenniscourts. Clijsters nam in het verleden nooit eerder deel in Dubai. De recordhoudster van het toptoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is nog steeds Justine Henin, met vier overwinningen (2003, 2004, 2006 en 2007).

Net als Clijsters staat Elise Mertens (WTA 19) rechtstreeks op de hoofdtabel. De Limburgse opent tegen de Chinese Wang Qiang (WTA 27).

Alison Van Uytvanck (WTA 47), Kirsten Flipkens (WTA 81) en Ysaline Bonaventure (WTA 116) werken de kwalificaties af in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze beginnen zaterdag alle drie in de eerste (van drie) kwalificatieronde(s). Van Uytvanck, het achtste reekshoofd in de kwalificaties, treft de Russische Angelina Gabueva (WTA 462). Flipkens ontmoet de Zwitserse Viktorija Golubovic (WTA 93) en Bonaventure neemt het op tegen de Chinese Xinyun Han (WTA 187).