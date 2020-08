Meteen coronageval in Palermo, waar Mertens en Van Uytvanck aantreden: “Beetje hallucinant dat we weer spelen”

FDW

03 augustus 2020

06u30 0 Tennis Sinds zaterdag wordt er in Palermo opnieuw professioneel getennist. Een half uur voor aanvang van het eerste WTA-toernooi in vijf maanden tijd testte er echter al een speelster positief. Spelen Alison Van Uytvanck en Elise Mertens met angst? “Mijn ouders hebben liever niet dat ik naar de US Open ga.”

De besmette speelster zou Viktoriya Tomova (WTA 130) moeten zijn. Al is dat niet officieel. De WTA deelt geen namen mee. Protocol. Dat de 25-jarige Bulgaarse 35 minuten voor aanvang van de kwalificaties uit de tableau werd gevist (en geïsoleerd op haar hotelkamer) wegens ‘ziekte’, zegt evenwel voldoende. Het nieuwe normaal. Het toernooi ging gewoon door. “Als er hier iemand een beetje hees is of eens hoest, dan vraag je toch meteen om afstand te bewaren”, lachte Alison Van Uytvanck. Waren er ooit twijfels om mee te doen aan de 31ste Palermo Ladies Open? “Ik had vooral schrik om te reizen”, zei Van Uytvanck. “Maar op Sicilië lijkt het alsof corona niet bestaat. Iedereen draagt hier zijn masker op allerlei wijzen behalve de correcte. Dat is enerverend en lijkt me toch gevaarlijk.”

Mertens lijkt zich minder bedenkingen te maken. “Ik heb niet het gevoel dat ik iets riskeer”, aldus de Limburgse. “Ik ga ook alles spelen (Palermo, Praag, Cincinnati, US Open). Omdat dit mijn passie is, ik hou van de sport.” Ook al horen daar (heel wat) nieuwe regels bij. “Bij aankomst zijn we meteen getest waarna we 24 uur op onze kamer moesten wachten op het resultaat”, legde Van Uytvanck uit. “Die test was niet zo amusant. Ik heb bijna moeten wenen.”

Kyrgios niet op US Open

Het toernooi kent, vanzelfsprekend haast, nog enkele kinderziektes. Zo lopen er in het spelershotel ook nog toeristen rond. “Financieel is het niet haalbaar voor het toernooi om het hele hotel af te huren”, zegt Van Uytvanck. “Dat is minder goed, maar wij moeten gewoon trachten om onze eigen bubbel te houden. En ik vermoed dat het elke week wel wat beter zal gaan.” Als er nog veel vervolg gaat komen. Het toernooi van Madrid, net na de US Open, zou bijvoorbeeld vandaag al geannuleerd worden. “Ik vind het al heel straf dat de US Open doorgaat, als je kijkt naar de coronagevallen in Amerika”, zegt Van Uytvanck. “«Het is echter nog niet 100 procent zeker dat wij zullen gaan. Mijn grootste schrik is immers om 8 uur in een vliegtuig te zitten. En het moet gewoon veilig zijn. Mijn ouders willen trouwens niet dat ik naar de US Open ga. Kijk, vijf maanden geleden werd Indian Wells geannuleerd toen er één sterfgeval in de regio was. Vandaag zijn er nog 70.000 besmettingen per dag en spelen we weer toernooien, dat is toch een beetje hallucinant...”

Wie zeker niet naar de US Open gaat, is Nick Kyrgios (ATP 40). Na Ash Barty, het nummer één van de wereld bij de dames, is hij de eerste grote naam bij de mannen die de situatie in New York te gevaarlijk acht.

