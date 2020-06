Met Viktor Troicki test derde tennisser die deelnam aan toernooi van Djokovic positief Redactie

22 juni 2020

22u57

Bron: Belga 4 Tennis Het gevreesde domino-effect. Na Het gevreesde domino-effect. Na Grigor Dimitrov en Borna Coric heeft met Viktor Troicki al een derde tennisser die deelnam aan de Adria Tour, georganiseerd door Novak Djokovic, positief getest op het coronavirus. Ook de zwangere vrouw van de Serviër zou een positieve test hebben afgelegd.

Troicki, nummer 184 van de wereld, speelde ruim een week geleden nog tegen Djokovic op de Adria Tour. Van maatregelen tegen het coronavirus was in Belgrado weinig te merken. Er werd met publiek gespeeld, weinig toeschouwers droegen een mondmasker en van social distancing was geen sprake, ook niet tussen de spelers onderling. Verschillende toppers werden ook in het nachtleven van de Servische hoofdstad gespot.

Naast Coric, Dimitrov en Troicki hebben volgens lokale media nog twee andere mensen positief getest, de fitnesstrainer van Djokovic (Marko Paniki) en de coach van Dimitrov (Kristijan Groh). Enkele andere deelnemers aan het toernooi zoals Alexander Zverev en Marin Cilic hebben een negatieve controle afgelegd. Zverev bevestigde dat eerder vandaag op zijn sociale media. Djokovic zelf weigerde naar verluidt een test omdat hij geen symptomen vertoonde