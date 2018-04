Mertens zet Luxemburgse Minella opzij in Lugano - Ook Van Uytvanck naar achtste finales Redactie

11 april 2018

12u38

Belga

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (gravel/250.000 dollar). De 22-jarige Limburgse, het tweede reekshoofd, versloeg de tien jaar oudere Luxemburgse Mandy Minella (WTA 301). Het werd 6-4, 6-1 in een wedstrijd die gisteren bij een 3-3-stand was stilgelegd door de regen. De twee stonden in totaal 1 uur en 21 minuten op de baan.

In de achtste finales wacht de 18-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 52). Die ging in drie sets voorbij de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 82). Het wordt hun eerste onderlinge duel.

Later op de dag komt Mertens aan de zijde van Kirsten Flipkens ook in actie in het dubbeltoernooi. Flipkens (WTA 74) speelt op haar beurt eerst tegen de Duitse Carina Witthoeft (WTA 57) om een plek in de tweede ronde.

Ook Alison Van Uytvanck staat in achtste finales

Alison Van Uytvanck (WTA 51) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano. De 24-jarige Grimbergse haalde het met 6-4 en 6-2 van de 21-jarige Française Oceane Dodin (WTA 95). De partij was gisteren bij 5-4-stand stilgelegd door de regen.

Van Uytvanck neemt het in de achtste finales op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 59). Die versloeg de Tsjechische Kristyan Pliskova (WTA 70) met 6-3 en 6-2. De 26-jarige Giorgi won het enige eerdere duel tegen Van Uytvanck, in 2015 op hardcourt in Miami, met 6-3 en 6-2.