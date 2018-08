Mertens zakt één plaatsje op nieuwe WTA-ranking, Halep blijft soeverein bovenaan - Goffin duikt opnieuw de top tien binnen TLB

20 augustus 2018

09u50

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens is op de nieuwe WTA-ranking één plaats gezakt. De Limburgse is nu nummer vijftien van de wereld, met 3090 punten. Bovenaan bleef alles bij het oude. De Roemeense Simona Halep (8061) behield haar monstervoorsprong op de de Deense Caroline Wozniacki (5975) en de Amerikaanse Sloane Stephens (5482).

De Nederlandse Kiki Bertens (17 naar 13), winnares in Cincinnati, maakte de grootste sprong voorwaarts in de top twintig. De Spaanse Garbine Muguruza (negen naar twaalf) liet de opvallendste daling noteren.

Naast Mertens bleven ook de andere hoog gerangschikte Belgische vrouwen nagenoeg status quo. Alison Van Uytvanck (WTA 38) zakte één plekje, Kirsten Flipkens (WTA 48) bleef op haar plaats en Yanina Wickmayer (WTA 95) steeg één stek. Maryna Zanevska (WTA 219) maakte een vrije val van 58 plaatsen.

David Goffin duikt opnieuw de top tien binnen, Djokovic klimt naar de zesde plaats

David Goffin, die afgelopen weekend geblesseerd moest opgeven in de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati, is op de nieuwe ATP-ranking één plekje gestegen en staat zo opnieuw tiende. De Serviër Novak Djokovic, eindwinnaar in Cincinnati, steeg vier plaatsen naar de zesde stek.

Bovenaan behield de Spanjaard Rafael Nadal de leiding. Achter hem bleef de top vier onveranderd. De Zwitser Roger Federer is tweede, gevolgd door de Argentijn Juan Martin Del Potro en de Duitser Alexander Zverev.

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in Cincinnati in de derde ronde uitgeschakeld werd door Goffin, steeg van zes naar vijf. De Bulgaar Grigor Dimitrov (8e, -3) en de Oostenrijker Dominic Thiem (9e, -1) moesten inleveren.

Na Goffin vielen er geen grote veranderingen te noteren in de klassementen van de beste Belgen. Ruben Bemelmans (129e, +1), Arthur De Greef (247e, +2) en Kimmer Coppejans (289e, -6) bleven ongeveer op hun plaats. Steve Darcis (303e, -8), die dit seizoen nog niet speelde door een elleboogblessure, zakte opnieuw iets verder weg.