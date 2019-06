Mertens voorbij olympisch kampioene in Eastbourne - Barty lost Osaka af als nummer één Redactie

23 juni 2019

19u35

Bron: Belga 1

Mertens voorbij olympisch kampioene Monica Puig naar tweede ronde in Eastbourne

Elise Mertens (WTA-21) heeft zich voor de tweede ronde van het WTA-grastoernooi in het Engelse Eastbourne (684.080 euro) geplaatst. De 23-jarige Limburgse deed dat door de Puertoricaanse olympische kampioene Monica Puig (WTA-53) in 1 uur en 45 minuten met 6-4 en 7-6 (7/2) te verslaan.

In de tweede ronde (1/16 finales) neemt Mertens het op tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-16), het dertiende reekshoofd, en de Chinese Zheng Saisai (WTA-44).

Flipkens en Larsson beste in dubbelspel Mallorca

Kirsten Flipkens heeft aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson het dubbelspel gewonnen op het WTA-toernooi in Mallorca (gras/250.000 dollar). De tweede reekshoofden haalden het in de finale met 6-2, 6-4 van de Spaansen Maria Jose Martinez Sanchez en Sara Sorribes Tormo. Flipkens stond voor de elfde keer in de dubbelfinale van een WTA-toernooi, ze verovert haar vijfde dubbeltrofee. Met Larsson pakte ze ook al de eindzege in Linz (2018) en Seoel (2016). Flipkens en Larsson schopten het onlangs op Roland Garros tot in de halve finale.

Barty nieuwe nummer één na toernooizege Birmingham

De Australische Ashleigh Barty (WTA 2) stoot maandag Naomi Osaka van de troon op de WTA-ranking. Dat is zeker na haar zege in de finale van het grastoernooi in Birmingham (1.006.263 dollar) tegen de Duitse Julia Görges (WTA 19). De 23-jarige Barty, onlangs winnares van Roland Garros, haalde het in de eindstrijd met 6-3, 7-5. De Australische heeft nu zes titels op haar palmares. Ze stond voor de tiende keer in haar carrière in de finale van een WTA-toernooi en pakte haar derde eindzege dit seizoen nadat ze in maart ook het toernooi in Miami won. Osaka voerde de WTA-ranglijst aan sinds 28 januari.

Darcis op hoofdtabel Antalya

Steve Darcis (ATP 235) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/445.690 euro). In de tweede en laatste kwalificatieronde won Darcis, het tweede reekshoofd, met 6-3, 6-3 van de Spanjaard Carlos Gomez-Herrera (ATP 404). Darcis is de enige Belg op de hoofdtabel van de Antalya Open.