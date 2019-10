Mertens vlot naar tweede ronde in Luxemburg, Van Uytvanck geeft op Redactie

15 oktober 2019

19u28 0

Mertens vlot naar tweede ronde in Luxemburg

Elise Mertens (WTA 19) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). De Limburgse, het eerste reekshoofd, haalde het met 6-0, 6-3 van de Nederlandse lucky loser Bibiane Schoofs (WTA 157). Die viel in laatste instantie in voor de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA 127), die op haar beurt was opgevist na het forfait van Ysaline Bonaventure (WTA 110). De Luikse verving dan weer de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 83), die moest afzeggen door een beenblessure.

In de achtste finales neemt Mertens het op tegen de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 108) of de Letse wildcard Jelena Ostapenko (WTA 63).

Van Uytvanck gooit handdoek in eerste ronde in Luxemburg

Alison Van Uytvanck (WTA 48) heeft opgegeven in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). De Grimbergse, het vierde reekshoofd, leidde in de eerste set tegen de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 111) met 4-2 toen ze besloot de strijd te staken. Na 42 minuten zat de wedstrijd erop.

“Ali leidde met 4-0, 30-30 toen haar linkervoet bleef hangen bij het maken van een beweging”, zegt haar vader René Van Uytvanck. “Ze heeft haar enkel op een ongelukkige manier omgeslagen. Nadien heeft ze nog wel geprobeerd, maar ze kon niet meer lopen. We hopen alleszins dat de ligamenten niet geraakt zijn. Het feit dat ze nog wel kan wandelen, doet ons denken dat haar ligamenten in elk geval niet gescheurd zijn. Het seizoen is nu in elk geval voorbij en dus heeft ze wel wat tijd om te rusten, maar we hadden natuurlijk wel gehoopt op een andere manier te eindigen. Zeker omdat ze de laatste tijd zo goed speelt. Vorige week klopte ze bijna Kiki Bertens. We kruisen onze vingers opdat de schade niet te erg zal zijn.”

In de achtste finales neemt Niculescu het op tegen de Russische Margarita Gasparyan (WTA 81). Die schakelde de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 73) uit met 2-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Dan toch geen duel Mertens - Bonaventure in Luxemburg

Ysaline Bonaventure (WTA 110) zal vandaag dan toch niet aantreden tegen eerste reekshoofd Elise Mertens (WTA 19) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). Bonaventure werd opgevist als lucky loser, maar laat verstek gaan om een nog onbekende reden. Ze wordt vervangen door de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA 127).

Oorspronkelijk zou Mertens het opnemen tegen Kateryna Kozlova (WTA 83), maar de Oekraïense gaf wegens een beenblessure forfait. Nu krijgt Belgiës nummer 1 dus opnieuw een andere opponente.

Het staat 1-1 in de onderlinge confrontaties tussen Mertens en Vögele. Drie jaar geleden stonden ze voor het laatst tegenover elkaar, eveneens in Luxemburg. Toen trok Mertens aan het langste eind na opgave in de tweede set door de Zwitserse.

Vierde reekshoofd Alison Van Uytvanck (WTA 48) treft eveneens een kwalificatiespeelster. Zij geeft de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111) partij.

Kirsten Flipkens stoot door naar tweede ronde in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/840.130 dollar). De Kempense, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, versloeg de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 93) in twee sets: 6-3 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten. In de volgende ronde wacht ofwel het Oekraïense vijfde reekshoofd Dayana Yastremska (WTA 28) ofwel de Russin Daria Kasatkina (WTA 37).

De 33-jarige Flipkens is de enige Belgische deelneemster op de VTB Kremlin Cup. Ze treedt in Rusland ook aan in het dubbeltoernooi. Met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands vormt ‘Flipper’ het derde reekshoofd. Ze treffen in de eerste ronde de Servische Olga Danilovic en de Australische Ajla Tomljanovic.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis