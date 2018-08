Mertens verweert zich kranig in Cincinnati, maar tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitova is toch te sterk in kwartfinales TLB

18 augustus 2018

00u03 3 Tennis De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor Elise Mertens (WTA 14) op het WTA-toernooi in Cincinnati. De 22-jarige Limburgse verweerde zich kranig tegen Petra Kvitova (WTA 6), maar de 28-jarige Tsjechische haalde het uiteindelijk toch in drie sets: 7-5, 5-7 en 6-3. Het was het eerste duel tussen Mertens en Kvitova, tweevoudig Wimbledon-winnares. In de halve finale neemt Kvitova het op tegen Elina Svitolina (WTA 7) of Kiki Bertens (WTA 17).

Kvitova begon scherp aan de partij en kon haar wil opleggen. Mertens hapte naar adem na haar felbevochten zege tegen Sloane Stephens (WTA 3) en in geen tijd stond de Limburgse 5-0 in het krijt. Maar onze landgenote weigerde zich gewonnen te geven. Mertens krikte haar niveau op en kwam zelfs terug tot 5-5. Maar dan nam Kvitova op ervaring toch de bovenhand. Bij 6-5 ging ze door de service van onze landgenote en de eerste set was binnen voor de Tsjechische.

Maar Mertens liet de schouders niet hangen. Onze landgenote nam het commando over in de aanvangsfase van de tweede set en ze liep in geen tijd uit tot 0-3. De service van Mertens draaide goed en wanneer nodig verdedigde ze ook prima. Kvitova tuurde eens naar haar entourage en daar vond ze duidelijk nieuwe moed. Mertens mocht bij 4-5 wel serveren voor de set, maar de de Tsjechische ging door de service van de Limburgse en leek zo toch op weg naar de zege. Mertens toonde zich mentaal echter andermaal ijzersterk. Ze won twee spelletjes op een rij en bracht de score zo helemaal in evenwicht.

De beslissing moest in de derde set vallen en dat had Mertens begrepen. Ze liep uit tot 0-2, maar dan vond Kvitova het welletjes. De Tsjechische pakte drie spelletjes op rij en Mertens verloor vervolgens ook haar opslaggame. 4-2 voor de 28-jarige blondine, die twee jaar geleden zwaar verwond werd aan haar hand nadat ze een inbreker betrapt had in haar appartement.

Mertens knokte zich nog terug tot 4-3, maar dan ging Kvitova andermaal door haar service. En dat bleek het breekpunt te zijn voor de 22-jarige Belgische. Kvitova serveerde het uit en stoot door naar de halve finales.

Mertens : "Heb gedaan wat ik kon doen"

"Het was wreed deze partij te verliezen", stak Mertens na afloop van wal. "Maar ik heb mezelf niets te verwijten, ik heb alles gedaan wat ik kon. Fysiek was ik misschien een beetje minder fris. Ik heb de voorbije weken immers veel wedstrijden gespeeld. Maar ik kan zeker niet klagen. Ik heb drie goede toernooien achter de rug. Ik stond hier tegenover een toptienspeelster en heb veel geleerd van de partij. Bovendien ben ik in het dubbel wel nog actief hier."

Na Cincinnati richt Mertens haar vizier op de US Open (27 augustus-9 september), het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Na een halvefinaleplaats in San José en twee kwartfinales in Montréal in Cincinnati zit het vertrouwensgewijs goed bij de Belgische nummer één. "Ik ga proberen goed te recupereren", aldus Mertens. "Dat is het belangrijkste. Ik heb geen punten te verdedigen op de US Open (Mertens verloor vorig jaar haar eerste ronde, red), dus er is geen druk. Zelfs al leg ik mij die zelf altijd een beetje op. Ik wil mij tonen in New York, na de goede resultaten van de voorbije weken. Maar het blijft match per match afwachten."

Mertens staat er momenteel goed voor om zich te plaatsen voor de Masters op het einde van het seizoen in Singapore. "Ik hoop mij natuurlijk te kwalificeren, maar er blijven nog veel toernooien over. De US Open zal belangrijk worden daarin, net als de toernooien in Wuhan en Peking waar veel punten op het spel staan", besloot Mertens.