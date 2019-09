Mertens treft Italiaanse Giorgi in kwartfinale Osaka - Wickmayer out in dubbelspel Guangzhou LPB

19 september 2019

12u32

Elise Mertens (WTA 24) neemt het in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Osaka (hard/823.000 dollar) op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54). Die kende in de tweede ronde geen moeite met voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (WTA 14). De Amerikaanse, het derde reekshoofd, kreeg een 6-0, 6-3-nederlaag aangesmeerd. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 27-jarige Giorgi. "Ze is een meisje dat hard slaat. Als de bal binnen blijft, kan ze brokken maken. Maar op een tragere ondergrond heb ik zeker een voordeel", zei Mertens over Giorgi na haar zege in de achtste finale tegen de Taiwanese Hsieh. De kwartfinales van het Toray Pan Pacific Open worden vrijdag afgewerkt.

Wickmayer out in dubbelspel Guangzhou

Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/500.000 dollar). Aan de zijde van de Australische Arina Rodionova verloor Wickmayer in de tweede ronde van de Chinezen Yingying Duan en Zhaoxuan Yang, de tweede reekshoofden. Het werd 6-4, 6-3 na 1u12'. In het enkeltoernooi kwam Wickmayer (WTA 162) niet in actie.