Mertens struikelt over eerste horde in Birmingham - Van Uytvanck in tweede ronde van Mallorca tegen Amerikaanse Kenin

19 juni 2018

14u22

Tennis Elise Mertens (WTA-17) heeft zich dinsdag niet voor da achtste finales van het WTA-toernooi in Birmingham kunnen plaatsen. De 22-jarige Limburgse, zevende reekshoofd op het gras in de West Midlands, leed in de eerste ronde een 3-6, 7-6 (9/7), 6-1 nederlaag tegen de Sloveense kwalificatiespeelster Dalila Jakupovic (WTA-117).

In de tweede set liet Mertens liefst vijf matchballen onbenut, één op de eigen service bij 3-5, drie bij 4-5 en nog één in de tiebreak. Bij 4-1 in de vierde set ging Mertens even voor een medische time-out te vestiaires in, maar dat mocht niet baten. Ze leed haar tiende nederlaag van het seizoen. De 29 overwinningen die daar tegenover staan leverden haar toernooizeges in Hobart, Lugano en Rabat op.

Mertens was de enige Belgische op de hoofdtabel. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs is ze ook actief in het dubbelspel. Woensdag neemt het duo het in de eerste ronde op tegen het Japans-Roemeense paar Shuko Aoyama/Raluca-Ioana Olaru.

Van Uytvanck tegen Amerikaanse tiener in Mallorca

De 19-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 91) is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Mallorca de tegenstandster van Alison Van Uytvanck (WTA 44).

Kenin rekende in haar eerste ronde na een dikke twee uur tennis in drie sets (6-3, 3-6 en 6-3) af met de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 65). Van Uytvanck was gisteren in drie sets (3-6, 6-4 en 6-2) te sterk voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 43). Het wordt de derde ontmoeting tussen beide vrouwen. Van Uytvanck won beide vorige duels.

Gisteren werden Ysaline Bonaventure (WTA 118) en Maryna Zanevska (WTA 158) beiden uitgeschakeld in de tweede en laatste kwalificatieronde.