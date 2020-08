Mertens strandt in halve finale: “Een rugzak vol vertrouwen” FDW

29 augustus 2020

06u30 0 Tennis Elise Mertens begint als het nummer achttien van de wereld en met meer dan voldoende matchritme aan de US Open dinsdag. Daar verandert haar nederlaag (2-6, 6-7) in de halve finale van de Western & Southern Open tegen Naomi Osaka (WTA 10) niets aan. Integendeel.

Elise Mertens (24) maakte gisteren in haar eerste halve finale op dit niveau een prachtig punt tegen de tweevoudige grandslamwinnares Naomi Osaka. Waar normaal minstens de helft van het publiek rond de Grandstand in het National Tennis Center van New York recht was gesprongen in extase klonk nu het eenzame applausje van coach Robbe Ceyssens. Niet echt begeesterend, maar wel het nieuwe normaal in de tenniswereld.

Mertens liet het niet aan haar hart komen en knokte zich na een moeilijke eerste set – Osaka was min of meer outstanding – knap in de wedstrijd. Van 0-2 ging het naar 4-2 en zelfs acht kansen op een 5-4-voorsprong. Dat was de enige dissonant gisteren: Mertens verzilverde maar drie van haar 21(!) breakkansen. “Ik zat er heel dicht bij”, zei Mertens, die bij 5-6 zelf nog een matchpunt redde. “Ik had wel het gevoel dat zij sterk serveerde op die breakpunten. Jammer dat ik die kansjes niet heb gegrepen, maar dat is iets dat ik kan meenemen: die opportuniteiten moeten beter afgewerkt worden.”

Rolmodel Osaka

Osaka zei na de twee uur durende, hoogstaande wedstrijd dat het een stressvolle 48 uur waren geweest, na haar beslissing om zich terug te trekken uit het toernooi als protest tegen het politiegeweld in Amerika. Maar ook voor Mertens was het niet simpel. De Limburgse leek even gekwalificeerd voor haar eerste finale op een Premier Five-toernooi, maar zag Osaka dan terugkomen op haar besluit. “De WTA en het toernooi hebben snel beslist dat de halve finale werd uitgesteld, ik heb dus nooit gedacht dat ik in de finale stond”, aldus Mertens. “Ik heb veel respect voor haar keuze. Ik vind het normaal dat zij als rolmodel en gekleurde vrouw het voorbeeld geeft. En ik ben blij dat ik nog tegen haar kunnen spelen heb, zo kon ik zien waar ik stond.”

Rusten voor US Open

Voor Mertens is haar vorm de laatste paar weken – veertien wedstrijden in 24 dagen tijd! – crescendo gegaan. Dat is een fijn gegeven op drie dagen van haar start op de US Open. “Het lichaam heeft nu even rust nodig”, wist Mertens, die een beetje last had van haar rechterbeen. “Ik heb een rugzak vol vertrouwen. Ik ga niet zweven, maar ik heb wel een goed gevoel. Ik ken de banen ook, we moeten niet van locatie veranderen, wat een voordeel is qua rust. Het lichaam is nu belangrijker dan het tennis.”

Lees ook:

Osaka houdt Elise Mertens uit finale in Cincinnati: Japanse is in twee sets te sterk