Mertens stoot door naar kwartfinales in Cincinnati LVA

17 augustus 2018

03u31

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 15) is er donderdag in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Cincinnati.

De 22-jarige Limburgse haalde het na 1 uur en 43 minuten tennis in twee sets tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3), dit voorjaar verliezend finaliste op Roland Garros en vorig jaar winnares op de US Open. Het was het eerste duel tussen beide speelsters. Het werd 7-6 (10/8) en 6-2.

Mertens speelt later donderdag in Cincinnati ook nog het dubbelspel. Ze komt, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, in de kwartfinales uit tegen het eerste reekshoofd, de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.