Mertens stoot door naar kwartfinales in Cincinnati - Nieuwe formule Davis Cup stuit op veel tegenstand LVA/WWT

17 augustus 2018

03u31

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 Tennis Elise Mertens (WTA 15) is er donderdag in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Cincinnati.

De 22-jarige Limburgse haalde het na 1 uur en 43 minuten tennis in twee sets tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3), dit voorjaar verliezend finaliste op Roland Garros en vorig jaar winnares op de US Open. Het was het eerste duel tussen beide speelsters. Het werd 7-6 (10/8) en 6-2.

Mertens speelt later donderdag in Cincinnati ook nog het dubbelspel. Ze komt, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, in de kwartfinales uit tegen het eerste reekshoofd, de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Nieuw format Davis Cup officieel

De kogel is door de kerk: 71,4 procent van de leden van de Internationale Tennisfederatie (ITF) stemden gisteren voor het nieuwe format van de Davis Cup, genoeg dus voor de vereiste tweederdemeerderheid. Vanaf volgend jaar spelen achttien landen een finaleweek op één locatie. De plannen omtrent het nieuwe format zorgde de voorbije weken binnen de tenniswereld voor heel wat verdeeldheid. Ook de vijf landen met de meeste stemmen binnen de ITF waren gisteren in Orlando niet eensgezind: Frankrijk en de Verenigde Staten stemden net als België voor, Australië, Groot-Brittannië en Duitsland waren tegen de hervorming. Ook Steve Darcis was radicaal tegen de nieuwe format. Financieel worden de federaties en de spelers er alvast beter van. Het partnerschap tussen de ITF en investeringsgroep Kosmos wordt op 2,5 miljard euro geschat. Aan de spelers wordt een prijzenpot van ongeveer 17 miljoen euro beloofd en voor de federaties wordt nog meer geld vrijgemaakt.

Voornaamste punt van tegenkanting was het feit dat een land nog maar één keer per jaar de kans krijgt om een thuisontmoeting te organiseren. Daarmee wordt volgens de tegenstemmers aan de ziel van de 118 jaar oude Davis Cup geraakt. Alleen tijdens de voorronde, die in februari wordt afgewerkt, geldt nog het uit- en thuisaspect. De finaleweek met achttien landen (de vier halve finalisten van dit jaar, twaalf voorrondewinnaars en twee wildcards) vindt volgend jaar van 18 tot en met 24 november plaats. Er wordt gespeeld in zes poules van drie. De zes poulewinnaars en de twee beste tweedes gaan naar de kwartfinale. Elke ontmoeting bestaat uit drie duels - twee enkels en een dubbel - en de matchen worden naar twee in plaats van drie gewonnen sets gespeeld. De eerste twee edities van de finaleweek worden in Europa afgewerkt, met Lille en Madrid als kandidaatsteden. In 2021 wil de schatrijke Amerikaan Larry Ellison, eigenaar van Indian Wells, het evenement naar Californië halen. (WWT)