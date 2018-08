Mertens stoot door naar de halve finales in San José - Murray laat opnieuw toernooi schieten DMM

04 augustus 2018

08u12 1 Tennis Elise Mertens (WTA 15) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in San José. De 22-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd, versloeg na 1 uur en 35 minuten in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) de Britse Johanna Konta (WTA 48).

Mertens moet het in de halve eindstrijd opnemen tegen Mihaela Buzarnescu (WTA 24), die als vijfde geplaatst staat in San José. De Roemeense rekende in twee sets (6-1 en 7-5) af met de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 65). De Limburgse wordt in San José gecoacht door de Duitser Dieter Kindlmann, haar derde trainer al van het seizoen.

Na haar overwinning vrijdag in de achtste finales, reageerde Elise Mertens (WTA 15) tevreden. "Het was stresserend, maar ik ben heel blij dat ik gewonnen heb", zegt de 22-jarige Limburgse.

"Ik heb punt per punt gespeeld om terug te komen aan het einde van de eerste set. Ik weet dat in het tennis altijd alles mogelijk is en ik geloofde in mezelf", reageert Mertens. "Konta is een geweldige speelster met veel ervaring. Ik besefte dat ik agressiever moest zijn om te verhinderen dat ze haar spel zou ontwikkelen."

Met haar overwinning nam Mertens revanche. De laatste keer dat ze tegenover Konta uitkwam, op het WTA-toernooi in Miami in maart, zette de Britse de beste Belgische met 6-2 en 6-1 opzij in de derde ronde. "Toen ik in de eerste set 3-0 achterstond dacht ik 'o nee, niet opnieuw'. Maar ik heb kunnen aanklampen", blikt de Limburgse terug. "Het grote verschil, is dat ik deze keer agressiever was. Dat terwijl ik ondanks alles probeerde om me niet te veel te forceren en om controle te houden in mijn slagen. Ik ben heel tevreden."

Juan Martin del Potro treft Fabio Fognini in finale Los Cabos

De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 4) neemt het in de finale van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos op tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 15).

Del Potro klopte in de halve finales de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 24) in 6-3 en 7-6 (8/6). Fognini werkte zich in zijn halve eindstrijd voorbij de Brit Cameron Norrie (ATP 74) in 6-4 en 6-2.

Fognini heeft zeven titels op zijn palmares waarvan hij er twee dit jaar behaalde, in Båstad en São Paulo. Del Potro maakt jacht op zijn 23ste titel, zijn derde dit jaar na eindzeges in Indian Wells en Acapulco. De Argentijn won het enige onderlinge duel tot dusver.

Murray geeft verstek voor Toronto

Andy Murray (ATP 832) komt volgende week dan weer niet in actie op het ATP-toernooi in Toronto. De Schot wil zijn heup nog niet te veel belasten. "Ik heb deze week al enkele wedstrijden gespeeld in Washington", verklaarde Murray. "Je moet slim zijn als je net terugkomt van een blessure."

Murray bereikte in Washington voor het eerst sinds Wimbledon 2017 de kwartfinales van een ATP-toernooi. De Schot ontdeed zich in de Citi Open van Washington in een lange partij van de Roemeen Marius Copil (ATP 93): 6-7 (5/7), 6-3 en 7-6 (7/4). Murray brak vervolgens in huilen uit. Hij zat minutenlang aan de kant van de baan te snikken in zijn handdoek.

De tranen kwamen omdat Murray eindelijk lijkt te beseffen dat hij op de weg terug is na een slepende heupblessure, die hem bijna een jaar van de tennisbaan hield en hem dit jaar nog vlak voor aanvang van Wimbledon tot afmelden dwong. Murray wil vanaf 13 augustus wel meedoen aan het toernooi van Cincinnati.