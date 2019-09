Mertens stijgt naar 24ste plaats in enkel en tweede in dubbel - Goffin wipt naar 14de plek XC

09 september 2019

12u01

Mertens stijgt naar 24ste plaats in enkel en tweede in dubbel

Elise Mertens gaat na haar knappe prestaties op de US Open zowel in het enkel als het dubbel vooruit op de WTA-ranking. In het enkelspel bereikte de Limburgse voor het eerst de kwartfinales in New York. Daardoor stijgt ze van 26 naar 24. Zondag won ze aan de zijde van Aryna Sabalenka het dubbel. In dat klassement moet Mertens, die voor het toernooi zevende stond, alleen nog de Tsjechische Barbora Strycova voor zich dulden.

De Australische Ashleigh Barty herovert de eerste plaats in het enkelklassement. Ze neemt die positie over van de Japanse Naomi Osaka, die als titelverdedigster in New York in de achtste finales sneuvelde. Osaka staat nu vierde, achter Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova (tweede, +1) en de Oekraïense Elina Svitolina (derde, +2).

De Canadese Bianca Andreescu won zaterdag op Flushing Meadows op haar negentiende haar allereerste grandslamtitel. In het klassement stijgt ze tien plaatsen naar nummer vijf. Serena Williams werd net als vorig jaar verliezend finaliste. De Amerikaanse levert een plaatsje in en is negende.

Alison Van Uytvanck, de tweede Belgische in de top honderd, gaat vijf banken vooruit en staat 63ste.

Van Uytvanck zet Bonaventure opzij en treft nu Flipkens in Hiroshima

Alison Van Uytvanck (WTA 63) heeft zich op het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar) gekwalificeerd voor de tweede ronde. Het derde reekshoofd versloeg in een Belgisch onderonsje Ysaline Bonaventure (WTA 118) in twee sets. Na een uur en elf minuten stond de 6-4, 6-2 eindstand op het bord.

Het was de tweede ontmoeting op het WTA-circuit tussen de twee 25-jarigen. Begin mei speelden ze tegen elkaar in de kwartfinales in Rabat. Van Uytvanck won toen op het Marokkaanse gravel met 5-7, 6-1 en 6-2.

In de achtste finales mag Van Uytvanck het met Kirsten Flipkens (WTA 114) opnieuw opnemen tegen een landgenote. De 33-jarige ‘Flipper’ versloeg maandag in de eerste ronde de Russin Liudmila Samsonova (WTA 131) met 7-6 (7/2) en 6-4.

Het wordt het vijfde onderlinge duel tussen Van Uytvanck en Flipkens. De stand is voorlopig 2-2. Eind januari stonden ze tegenover elkaar op het toernooi van Sint-Petersburg. Van Uytvanck won op het Russische hardcourt met 6-2 en 6-4.

Goffin stijgt naar veertiende plaats, Nadal nadert op Djokovic

David Goffin wint een plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Na zijn achtste finale op de US Open, hetzelfde resultaat als vorig jaar, stijgt hij naar nummer 14.

Helemaal bovenin behoudt Novak Djokovic de eerste positie maar de Serviër ziet de Spanjaard Rafael Nadal wel een stuk dichterbij komen. Het verschil bedroeg voor de start van de US Open 3.740 punten, maar is geslonken tot slechts 640 punten. Nadal won zondag voor de vierde keer in New York terwijl Djokovic als titelverdediger in de achtste finales geblesseerd opgaf.

De Zwitser Roger Federer, die Goffin in de achtste finales een pandoering gaf, behoudt de derde plaats op ruime afstand van zijn twee grote rivalen. De Rus Daniil Medvedev, die Nadal in de finale tot het uiterste dwong, wipt over de Oostenrijker Dominic Thiem naar de vierde plek.

De Italiaan Matteo Berrettini doet iets lager in het klassement een uitstekende zaak. De verrassende halvefinalist wipt van 25 naar 13.

De grootste sprong komt op naam van Grigor Dimitrov. De Bulgaar, ook halvefinalist en boeman van Federer in New York, stijgt liefst 53 posities en belandt op nummer 25.

Aan Belgische zijde is er fors verlies voor Kimmer Coppejans (-28, 166e) en Ruben Bemelmans (-31, 212e). Steve Darcis (+8, 178e) gaat wat vooruit.

Toeschouwersrecord op US Open: 737.872 mensen bezochten grandslamtoernooi in New Tork

Nog nooit bezochten zoveel mensen de tenniswedstrijden van het US Open als dit jaar. Het grandslamtoernooi in New York verwelkomde 737.872 mensen, zo maakte de organisatie kort na het toernooi bekend.

Het Arthur Ashe stadion, dat 23.771 toeschouwers kan herbergen, was tijdens 23 van de 24 sessies uitverkocht. Het voorgaande record werd vorig jaar gevestigd. Toen kwamen in totaal 732.663 mensen op het tennis af.

Het centercourt was dit weekend vanzelfsprekend uitverkocht voor de finales van het vrouwen- en mannenenkel. Bij de vrouwen won de Canadese Bianca Andreescu (19) zaterdag ten koste van de Amerikaanse Serena Williams haar eerste grandslamtitel.

Bij de mannen won de Spanjaard Rafael Nadal zijn vierde titel in New York en zijn 19de grandslamtoernooi in totaal. In een spannende vijfsetter zondagavond versloeg Nadal de Rus Daniil Medvedev.