Mertens: “Sta te popelen om eraan te beginnen” - Tegenstander Goffin: “David is buitengewone speler” - Flipkens verliest dubbelfinale in Hobart MH

Kvitova wint voor de tweede keer het toernooi in Sydney

De Tsjechische Petra Kvitova (WTA 8) heeft vandaag het WTA-toernooi in Sydney (hardcourt/823.000) bijgeschreven op haar palmares. Kvitova, het vijfde reekshoofd, klopte in de finale de Australische Ashleigh Barty (WTA 15) na twee uur en 21 minuten tennis in drie sets (1-6, 7-5 en 7-6 (7/3)). Het is voor de 28-jarige Kvitova de 26e WTA-titel uit haar carrière. De Tsjechische, tweevoudig Wimbledonkampioene (2011 en 2014), won het toernooi in Sydney eerder al in 2015.

Voor de 22-jarige Barty is het de tweede nederlaag in de finale in Sydney op rij. Vorig jaar verloor ze de eindstrijd van de Duitse Angelique Kerber. Op haar erelijst staan voorlopig drie WTA-titels (Kuala Lumpur 2017, Nottingham 2018 en de B-Masters in Zhuhai 2018).

Bonaventure over opponente Vickery: “Ik ga haar meteen bij de keel moeten grijpen”

Ysaline Bonaventure (WTA 158) wordt de eerste Belg(ische) die maandag in actie komt op de Australian Open. De 24-jarige Luikse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, treft om 11u00 ‘s morgens op court 19 de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123). “Het is voor mij fantastisch om voor het eerst in mijn carrière in het enkelspel een grandslamtoernooi te kunnen spelen”, stak Bonaventure van wal. “Extra mooi is dat het in Australië is. Dit is mijn favoriete toernooi. Ik heb geluk gehad bij de loting. Ik had kunnen stoten op Pliskova, Svitolina of Sharapova, maar het is Vickery geworden.”

Bonaventure en Vickery kwamen elkaar één keer eerder tegen. De Amerikaanse won in 2016 op het ITF-toernooi in Las Vegas. “Zij heeft al in de top 100 gestaan en vorig jaar in Auckland zelfs Serena Williams geklopt”, vervolgde Bonaventure. “Ik ga het dus zeker niet te licht opnemen. Ze heeft een sterke return en verdedigt goed. Ik zal agressief moeten spelen en haar meteen bij de keel grijpen. Hopelijk ben ik niet te zenuwachtig maandag. Alles wat er nu nog bijkomt, is immers bonus.”

Mertens is tevreden met nieuwe coach en nieuwe raket: “Goede veranderingen”

Elise Mertens (WTA 12) hoopt ook dit jaar te kunnen schitteren op de Australian Open. De 23-jarige Limburgse profiteerde van de winter om enkele veranderingen in zowel haar omkadering als materiaal door te voeren. Ze werkt met een nieuwe coach, de Australiër David Taylor, en besliste ook om van raket te wisselen. Nieuw is ook de aanwezigheid van haar fysiekcoach Sam Verslegers in Melbourne. “Er is inderdaad heel wat veranderd”, erkende Mertens. “Maar het zijn allemaal positieve wijzigingen. Ik voel me momenteel goed met David als coach. We werken goed samen. Het is iemand met heel veel ervaring. Hij kent het vrouwentennis erg goed en kan me vooral op tactisch gebied nog veel bijleren.”

En dan is er nog de raket. Mertens zal dinsdag in haar eerste ronde tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77) spelen met een exemplaar van het merk Head. Ook Novak Djokovic, Andy Murray en Maria Sharapova spelen met dat merk. “Ik heb hier lang over nagedacht”, vervolgde Mertens. “En het is geen keuze van sponsoring geweest. Het gaat om het gevoel. Deze raket is minder hard dan mijn Babolat, waarmee ik vorig jaar speelde. Het vraagt een beetje tijd om te wennen, maar ik heb vertrouwen dat het tijdens wedstrijden beter en beter zal gaan.”

“Ik heb Schmiedlova nog niet ontmoet”, ging Mertens voort. “Maar ik heb gezien dat ze de finale haalde in Hobart. Dat wil zeggen dat ze goed in vorm is. Ik ga de komende dagen nog beelden van haar bekijken. Vorig jaar ben ik mijn parcours hier in Melbourne ook goed begonnen tegen een Slovaakse (met een zege tegen kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova, red.). Ik hoop dat dat dit jaar ook lukt. Ik sta te popelen om er aan te beginnen.”

Garin, tegenstander van Goffin in Melbourne: “Fantastisch om hier te zijn”

Christian Garin (ATP 86) zal dinsdag de tegenstander van David Goffin (ATP 22) zijn in de eerste ronde van de Australian Open. De 22-jarige Chileen, winnaar van Roland Garros bij de junioren in 2013, neemt voor de eerste keer deel in Melbourne. “Het is fantastisch om hier tussen de beste spelers van de wereld te staan”, legde hij na zijn training uit aan Belga. “Het is een ongelooflijke ervaring voor mij. Bovendien speel ik goed op dit moment. Ik heb eind vorig seizoen drie Challengers op rij gewonnen (op gravel, red.) en ik voel ook dat ik beter word op hardcourt. Mijn sterke punten zijn mijn opslag en return. Het zal natuurlijk heel moeilijk worden tegen Goffin, maar ik ben heel gemotiveerd om het hem heel lastig te maken.”

Het wordt de eerste onderlinge confrontatie tussen beide spelers. Goffin bekende gisteren Garin niet te kennen, de Chileen van zijn kant kent onze landgenoot maar al te goed. “David is een buitengewone speler. Hij speelt snel, solide en geeft altijd alles. Hij is één van de beste spelers van de wereld. Ik heb veel van zijn wedstrijden gezien en herinner me nog de halve finales van de Davis Cup tegen Argentinië. Nadien verloor België de finale tegen het Groot-Brittannië van Murray. Verder ben ik natuurlijk zijn finale in de Masters tegen Dimitrov ook nog niet vergeten.”

Kirsten Flipkens verliest dubbelfinale

Kirsten Flipkens heeft de finale in het dubbelspel verloren op het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). In de finale verloor ze, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, na een supertiebreak (6-3, 3-6 en 10/6) van de Taiwanese zussen Hao-Ching en Latisha Chan, het eerste reekshoofd. De partij duurde één uur en 18 minuten. Flipkens en Larsson vormden het vierde reekshoofd.

De 33-jarige Flipkens had de kans op een vijfde toernooizege in het dubbel, een derde met Larsson (na Seoel 2016 en Linz 2018). Vorige week strandde het duo in de halve finales in Auckland. Het is al de vierde keer dat Flipkens en Larsson in een finale (na Neurenberg 2017 en 2018, Boedapest 2018) de duimen moesten leggen.

In het enkeltoernooi werd Flipkens, nummer 49 van de wereld, in de kwartfinales uitgeschakeld door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56).

Kenin verslaat Schmiedlova en verovert eerste titel

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) heeft de eindzege op het WTA-toernooi van Hobart (hardcourt/250.000 dollar) op zak gestoken. De twintigjarige Kenin rekende in de finale in twee sets (6-3 en 6-0) af met de 24-jarige Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77). De partij duurde één uur en dertien minuten.

Het was voor Kenin haar eerste WTA-finale, en dus meteen ook eerste titel. Voor Schmiedlova was het haar vijfde eindstrijd. Ze blijft steken op drie titels (Katowice en Boekarest in 2015 en Bogota in 2018). Kenin is in Hobart de opvolgster van Elise Mertens. Zij won het toernooi in 2017 en 2018, maar gaf dit jaar de voorkeur aan het (zwaarder bezette) toernooi van Sydney.

Verliezend finaliste Schmiedlova is dinsdag in de eerste ronde van de Australian Open overigens de eerste tegenstandster van Elise Mertens (WTA 12).

Tiener De Minaur vervoegt veteraan Seppi in de finale

De Australiër Alex De Minaur (ATP 29) is de tweede finalist op het ATP-toernooi in Sydney (hardcourt/527.880 dollar). De negentienjarige De Minaur, het vijfde reekshoofd, rekende in de halve eindstrijd na dik anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Fransman Gilles Simon (ATP 31), het vierde reekshoofd. De halve finale werd door de regen later dan voorzien afgewerkt.

In de finale wacht voor de Australiër een confrontatie met de 34-jarige Italiaan Andreas Seppi (ATP 37), het achtste reekshoofd. Hij versloeg in zijn halve eindstrijd de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 19) met 7-6 (7/3) en 6-4. De Minaur kan in eigen land zijn eerste ATP-titel veroveren. Hij verloor vorig jaar al de finale in Sydney en later dat jaar ook in Washington. Seppi doet een gooi naar een vierde ATP-titel in zijn negende finale. Eerder zegevierde hij in Eastbourne (2011), Belgrado (2012) en Moskou (2012).

Sandgren pakt eerste ATP-titel na zege in finale tegen Norrie

De Amerikaan Tenny Sandgren (ATP 63) heeft de eindwinst van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/527.880 dollar) op zijn palmares geschreven. De 27-jarige Sandgren versloeg in de eindstrijd de 23-jarige Brit Cameron Norrie (ATP 93) na één uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2). Het was voor de Amerikaan zijn tweede ATP-finale, na eerder vorig jaar te hebben verloren in Houston. Voor Norrie was het zijn eerste finale. Sandgren volgt op de erelijst van de ASB Classic de Spanjaard Roberto Bautista Agut op.