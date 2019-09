Mertens plaatst zich met Sabalenka voor nieuwe dubbelfinale - Van Uytvanck mag gooi doen naar vijfde WTA-titel Redactie

27 september 2019

18u08

Bron: Tennis 1

Mertens plaatst zich met Sabalenka voor nieuwe dubbelfinale

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-Premiertoernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar).

Mertens klopte aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze de US Open won, de Duitse Anna-Lena Groenefeld en de Nederlandse Demi Schuurs in twee snelle sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de finale wachten de Chinese Ying-Ying Duan en de Russin Veronika Kudermetova, die het met 6-3 en 6-1 haalden van de Japanse Makoto Ninomiya en de Chinese Zhaoxuan Yang. Mertens en Sabalenka vormen in Wuhan het tweede reekshoofd.

De 23-jarige Mertens won in het verleden al negen dubbeltitels, waarvan drie dit jaar, allemaal met Sabalenka. Naast de US Open triomfeerde de tandem ook in Indian Wells en Miami. Vorig jaar won Mertens met Schuurs, nu haar tegenstandster in de halve finales, in Wuhan.

In het enkelspel sneuvelde Mertens in de tweede ronde. De 23-jarige Hamontse verloor na een thriller van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 17), het vijftiende reekshoofd. Het werd 4-6, 6-4 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 22 minuten. Sabalenka (WTA 14) kent heel wat meer enkelsucces in Wuhan. De titelverdedigster schakelde in de halve finales de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty uit en speelt de finale tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 35).

Titelverdedigster Sabalenka houdt ‘s werelds nummer 1 Barty uit finale in Wuhan

De Wit-Russische titelverdedigster Aryna Sabalenka (WTA 14) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar).

De 21-jarige Sabalenka versloeg in de halve finale de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty met 7-5 en 6-4. Zaterdag speelt ze om een tweede eindzege op rij in Wuhan tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 35) of de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7).

Sabalenka komt later vandaag/vrijdag ook nog in actie in de halve finales van het dubbelspel. Aan de zijde van Elise Mertens, haar vaste partner, neemt ze het op tegen de Duitse Anna-Lena Groenefeld en de Nederlandse Demi Schuurs.

Op de erelijst van Sabalenka staan vier titels in het enkel (een dit seizoen, in Shenzhen) en vier in het dubbel (waaronder de US Open dit jaar, met Mertens).

Van Uytvanck naar finale in Tashkent

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het Tasjkent Open (250.000 dollar) in Oezbekistan. Ze versloeg in de halve eindstrijd de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80) in twee sets. Na een uur en 26 minuten stond de 6-3, 7-5 eindstand op het scorebord.

In de finale van zaterdag speelt derde reekshoofd Van Uytvanck tegen Sorana Cirstea (WTA 96). De Roemeense, die eerder Ysaline Bonaventure uitschakelde, was vrijdag met 6-0 en 6-3 veel te sterk voor de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA 142).

Van Uytvanck (25) en Cirstea (29) speelden al twee keer tegen elkaar. De Roemeense won zowel in 2017 in het Oostenrijkse Linz (6-3, 7-5) als in 2014 in het Amerikaanse New Haven (6-3, 6-2). Ook toen werd, net als in Tasjkent, op hardcourt getennist.

Alison Van Uytvanck won tot dusver vier WTA-toernooien. Dit jaar mocht de Grimbergse al een keer vieren. Eind februari verlengde ze haar titel in Boedapest.

Op de erelijst van Sorana Cirstea staat voorlopig één toernooizege. In 2008 was ze al eens de beste in Tasjkent. Vorig jaar ging de eindzege in Oezbekistan naar de Russische Margarita Gasparyan.

She's into the #TashkentOpen Final! 💪

Mertens opent tegen Martic in Peking

Elise Mertens (WTA 24) staat in de eerste ronde van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar) tegenover de Kroatische Petra Martic (WTA 22). Het wordt het tweede duel tussen de 23-jarige Mertens en de 28-jarige Martic. Op de Australian Open van 2018 trok de Limburgse in de achtste finales met 7-6 (7/5) en 7-5 aan het langste eind.

De winnares speelt om een plaats in de achtste finales tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 51) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA 5), het vijfde reekshoofd en onlangs winnares van de US Open. Ze versloeg op weg naar de titel in New York Mertens in de kwartfinales.

Belgiës nummer 1 heeft amper punten te verdedigen in Peking. Vorig jaar verloor ze er immers al in de eerste ronde van thuisspeelster Zhang Shuai.

In het dubbeltoernooi treedt Mertens aan met haar vaste partner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De US Open-laureaten zijn het derde reekshoofd en hoeven in de eerste ronde niet in actie te komen. Er staan geen andere Belgen op de tabel van het China Open.

Wawrinka komt naar Antwerpen

Drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka heeft zijn deelname toegezegd aan het European Open in Antwerpen. De Zwitser wordt een van dé publiekstrekkers naast David Goffin en Andy Murray.

“Dit wordt een waanzinnig sterke editie, het is bijna niet te geloven hoeveel toppers er naar Antwerpen komen binnen twee weken”, laat toernooidirecteur Dick Norman vrijdag optekenen.

De European Open wordt van 13 tot 20 oktober gespeeld in de Lotto Arena. Naast ex-nummer 1 Murray, Goffin (ATP 15) en Wawrinka (ATP 21) tekenen ook de Fransen Gaël Monfils (ATP 12), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 39), Richard Gasquet (ATP 41) en Benoit Paire (ATP 23), de Argentijnen Diego Schwartzman (ATP 16) en Guido Pella (ATP 22), de Canadees Milos Raonic (ATP 25) en Steve Darcis present.

Op 12 oktober wordt geloot voor de vierde editie van de European Open (hard/635.750 euro). Het is nu al zeker dat Murray dinsdagavond in actie komt en Goffin donderdag aan het toernooi begint. Gasquet (2016), Tsonga (2017) en de Brit Kyle Edmund (2018) zijn de eerste drie namen op de erelijst.

Gille en Vliegen hebben finaleticket beet in Zhuhai

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/931.335 dollar). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, versloegen de Duitser Dominik Köpfer en de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3 na ruim een uur tennis.

In de finale staan Vliegen en Gille tegenover de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Nederlander Matwé Middelkoop of de Portugees Gonçalo Oliveira en de Wit-Rus Andrei Vasilevski.

Gille (28) en Vliegen (26) wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Bastad als het Zwitserse Gstaad. Daarna haalden ze ook de finale in het Oostenrijkse Kitzbühel.