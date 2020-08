Mertens plaatst zich in Cincinnati voor achtste finales, Flipkens verliest van ‘zwart beest’ Konta Redactie

25 augustus 2020

07u45

Bron: Belga 1

Elise Mertens naar achtste finales: “Derde set was te vermijden”

Elise Mertens (WTA-22) was niet heel tevreden nadat ze de Française Kristina Mladenovic (WTA-43) in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar) met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-3 verslagen had. “Ik heb het mezelf onnodig lastig gemaakt. Die derde set was te vermijden”, verklaarde de 24-jarige Limburgse.

“Het is nooit slecht om matchritme op te doen en veel uren op de baan te staan als je van ondergrond wisselt, maar dat was zeker niet de bedoeling”, zegt Mertens. “Ik heb die tiebreak slecht aangepakt, maakte daarin te veel fouten. En dus ben ik niet tevreden over mijn prestatie, al was het in de derde set wel weer goed.”

Dinsdag staat Mertens in de achtste finales tegenover de 23-jarige Russische Veronika Kudermetova (WTA-41), die het Tsjechische eerste reekshoofd Karolina Pliskova (WTA-3) met 7-5 en 6-4 uitschakelde. “Mij verrast dat niet”, zegt Mertens. “Het was voor Pliskova het eerste toernooi na de coronastop en ik kan getuigen dat dat niet evident is (Mertens ging er in Palermo in de eerste ronde uit). Kudermetova kan heel hard tegen een bal slaan, maar een plan B of een plan C heeft ze niet echt. Ik moet tegen haar een goede lengte in mijn slagen vinden. Dat lukte me vandaag niet.”

Mertens speelde één keer eerder tegen Kudermetova. In 2016 versloeg ze de Russische in de achtste finales van het ITF-toernooi van Moskou met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-2.

Kirsten Flipkens heeft geen verhaal tegen Konta: “Ze was te sterk”

Kirsten Flipkens (WTA-79) heeft zich in New York niet voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar) kunnen plaatsen. In de tweede ronde verloor de Belgische kwalificatiespeelster kansloos van het Britse achtste reekshoofd Johanna Konta (WTA-15). Na 1 uur en 3 minuten stond de 6-2, 6-0 op het bord. Voor Flipkens betekende het de vijfde nederlaag in zes duels met Konta.

“Ik wist vooraf dat het moeilijk ging worden. Haar spel ligt me echt niet”, aldus Flipkens. “Toch vind ik de score een beetje streng. In de eerste set hield ik tot 2-2 gelijke tred, maar dan gaf ik twee keer onnodig mijn opslag uit handen. Terwijl ik nochtans 40-0 en 40-15 voor stond. Het had net zo goed 4-4 kunnen worden. Maar goed in de tweede set vond ze haar ritme en kwam ik er helemaal niet meer aan te pas. Ik moet ook niet te streng zijn voor mezelf. Bijna lag ik er in de eerste kwalificatieronde uit, maar uiteindelijk heb ik het maximale uit dit toernooi gehaald. Ik verlies gewoon van de eerste speler uit de top twintig die ik in zes maanden tijd tegenkom.”

Ook in het dubbel werd Flipkens maandag uitgeschakeld en dus is het nu wachten op de start van de US Open. “De speelsters die uitgeschakeld zijn mogen de bubbel niet verlaten en dus zal het niet moeilijk zijn om sparringpartners te vinden. Ook in het hotel heeft de organisatie er alles aan gedaan om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. Ik zal me niet vervelen.”

Goffin staat in tweede ronde Cincinnati

In de tweede ronde van het Masters 1.000 van Cincinnati heeft David Goffin (ATP-10) in twee sets 7-6,(8-6) en 6-4 gewonnen van de Kroaat Borna Coric (ATP-33).

Het was het vijfde duel tussen de 29-jarige Goffin en Coric. De Luikenaar, zevende reekshoofd en vrij in de eerste ronde, won alle vorige confrontaties, de laatste keer in 2016 op gras. Goffin won zaterdag al zijn eerste dubbelwedstrijd na de coronapauze aan de zijde van de Brit Daniel Evans met 6-4 en 7-6 (7/3) van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus.

Gisteren wist Kirsten Flipkens zich bij de vrouwen ook te plaatsen voor de tweede ronde. Voor Alison Van Uytvanck zit het toernooi er na één ronde op.