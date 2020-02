Mertens over Clijsters: “Ze slaat heel hard. Hopelijk kan ze het hier waarmaken” RL/TLB

16 februari 2020

11u34 0

Behalve Kim Clijsters staat ook Elise Mertens op de hoofdtabel in Dubai. De Limburgse treft de Chinese Wang Qiang (WTA 27) in de eerste ronde. “Hier komen spelen na de Fed Cup-matchen, die indoor werden gespeeld, is toch een aanpassing”, geeft Mertens toe voor de microfoon van VTM Nieuws. “Maar ik heb een paar dagen kunnen trainen om te wennen aan de omstandigheden.”

“Dit is een zeer sterk bezet toernooi”, zegt Mertens over het WTA-toernooi in Dubai. “De top-30-speelsters staan op de hoofdtabel en de rest moet kwalificaties spelen. Vorig jaar heb ik in deze week natuurlijk een toernooi gewonnen, dat was voor mij ook wel een verrassing. Maar hopelijk kan ik het hier opnieuw goed, want ik heb hier wel wat punten te verdedigen. Maar daar mag ik me niet op vastpinnen.”

Heel veel aandacht gaat deze week uiteraard naar Kim Clijsters, die morgen haar comeback maakt in Dubai. Maar dat vindt Mertens niet vreemd. “Dit is heel leuk voor het tennis”, zegt de Limburgse. “Dat iemand als Kim terugkeert, is toch wel heel wat en daar mag dus ook wel heel veel pers voor aanwezig zijn. Ik heb in Kortrijk met haar getraind en ze slaat echt heel hard. Het was een goede training en ik hoop dat ze het hier kan waarmaken.”