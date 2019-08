Mertens onderuit tegen Svitolina in Cincinnati - Serena Williams geeft forfait - Del Potro past voor US Open YP

14 augustus 2019

18u43

Bron: Belga 0

Mertens onderuit tegen Svitolina

Elise Mertens (WTA 23) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.944.486 dollar).

In de tweede ronde ging onze 23-jarige landgenote kansloos in twee sets onderuit tegen het Oekraïense zevende reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7), begin deze zomer halvefinaliste op Wimbledon: 6-4 en 6-1 na 1 uur en 12 minuten. Vorig jaar was onze landgenote nog kwartfinaliste in Cincinnati en dus verliest ze maandag weerom heel wat WTA-punten.

Voor Mertens en Svitolina was het de vierde confrontatie op het WTA-circuit. Vorig jaar bereikte ze de halve finales van het Australian Open door de 24-jarige Oekraïense met 6-4 en 6-0 te verslaan. In augustus 2018 nam Svitolina weerwraak met een 7-5, 6-3 zege in de kwartfinales in Montréal. In 2017 had ze Mertens ook al van toernooiwinst in Istanboel gehouden (6-2, 6-4).

Later op woensdag komt Mertens met haar vaste partner Aryna Sabalenka nog in actie in de tweede ronde van het dubbelspel. De tweede reekshoofden nemen het daarin op tegen het Franse duo Alizé Cornet en Kristina Mladenovic.

Serena Williams geeft forfait voor Cincinnati

Serena Williams heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi in Cincinnati als gevolg van een rugblessure. Het is al de zoveelste tegenslag voor de Amerikaanse in de aanloop naar de US Open die op 26 augustus van start gaat.

De tennisster verscheen dinsdagochtend (plaatselijke tijd) nog op de training in Cincinnati, maar moest de juryleden vervolgens meedelen dat ze niet kon spelen. Williams zou het normaal gezien in de eerste ronde opnemen tegen de Kazachse Zarina Diyas. "Ik ben zondag naar Mason (Ohio) gegaan en heb er alles aan gedaan om klaar te zijn om deze (dinsdag)avond te spelen. Na mijn training van vanochtend was ik nog hoopvol, maar helaas gaat het nog steeds niet goed met mijn rug", legt Williams uit in een communiqué dat door de organisatie van het toernooi werd gepubliceerd.

De 37-jarige Amerikaanse moest eerder al forfait geven in de finale van het WTA-toernooi in Toronto, eveneens omwille van rugproblemen. Eerder had ze ook al last van haar knie. Haar beslissing om verstek te geven voor Cincinnati werpt een schaduw over haar voorbereidingen voor de US Open.

Zus Venus schakelt titelverdedigster Kiki Bertens uit

Kiki Bertens (WTA-5) zal haar titel alvast niet verlengen in Cincinnati (2.944.486 dollar). De 27-jarige Nederlandse, als vijfde reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd dinsdag in de tweede ronde uitgeschakeld door Venus Williams (WTA-65). In 2 uur en 17 minuten maakte de Amerikaanse veterane (39) er 6-3, 3-6 en 7-6 (7/4) van.

Vorig jaar won Bertens het hardcourttoernooi in Ohio door in de finale de Roemeense Simona Halep, toen nog nummer een van de wereld, met 2-6, 7-6 en 6-2 te verslaan. Venus Williams staat in tegenstelling tot haar zus Serena niet op de erelijst.

Djokovic en Federer nemen foutloze start

Bij de mannen hebben Novak Djokovic (ATP 1) en Roger Federer (ATP 3) zich dinsdag niet laten verrassen in hun openingswedstrijd op het Masters 1.000 toernooi van Cincinnati (6.056.280 dollar). Voor beide mannen was het hun eerste optreden sinds de finale van Wimbledon op 14 juli. Toen won de Serviër na een knotsgekke partij van zijn Zwitserse rivaal met 13-12 in de vijfde set.

Eerste reekshoofd Djokovic, de titelverdediger, haalde het in de tweede ronde met 7-5 en 6-1 van de Amerikaan Sam Querrey (ATP 45). De als derde geplaatste Federer was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 55).

In de achtste finales staat Djokovic tegenover de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 53). Die versloeg het Amerikaanse opslagkanon John Isner (ATP 16) na een spannend duel met 6-4, 6-7 (1/7) en 7-6 (8/6). Federer strijdt om een plek in de kwartfinales tegen zijn landgenoot Stan Wawrinka (ATP 23) of de Rus Andrey Rublev (ATP 70).

Novak Djokovic is de regerende kampioen van het Western & Southern Open. Vorig jaar versloeg hij in de finale Federer met twee keer 6-4 en pakte zo, na vijf verloren finales, zijn eerste titel in Cincinnati. Federer staat al zeven keer op de erelijst. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015 in een finale tegen Djokovic.

Argentijn Juan Martin del Potro geeft forfait voor US Open

De 30-jarige Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP-12) geeft forfait voor het US Open. Dat deelde de organisatie mee. De toernooiwinnaar van 2009, vorig jaar runner-up, herstelt nog na een operatie aan de rechterknie. In juni liep hij tijdens het toernooi van Queens een breuk in de knieschijf op.

De Amerikaan Denis Kudla (ATP-111), die eerder op de dag nog een wildcard toebedeeld kreeg, komt nu automatisch op de hoofdtabel. Zijn uitnodiging gaat naar zijn landgenoot Christopher Eubanks (ATP-191).

Het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen gaat maandag 26 augustus in Flushing Meadows, New York, van start.