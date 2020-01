Mertens naar kwartfinale in China - Sharapova onderuit bij rentree in Brisbane Redactie

07 januari 2020

10u20

Bron: Belga 4

Sharapova onderuit bij rentree in Brisbane

Maria Sharapova (WTA 147) heeft haar rentree niet kunnen opluisteren met een zege. In de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.434.900 dollar) ging de 32-jarige Russin met 3-6, 6-1 en 7-6 (7/3) onderuit tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 53).

De voormalige nummer 1 van de wereld kwam voor het eerst in actie op het WTA-circuit sinds ze eind augustus in de eerste ronde van de US Open een pandoering (twee keer 6-1) kreeg van Serena Williams. Sharapova had het voorbije jaar geregeld last aan de schouder. In Brisbane kreeg ze een wildcard van de organisatoren.

Mertens naar kwartfinales in Shenzhen

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/651.750 dollar). Het derde reekshoofd versloeg de Chinese Xiyu Wang (WTA 140) in twee sets: 6-4, 6-3 na 1u27'. In de kwartfinale ontmoet de Belgische nummer één de winnares van het duel tussen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36) en de Chinese Yafan Wang (WTA 50).

De Wit-Russische Aryna Sabalenka, titelverdedigster in Shenzhen en dubbelpartner van Mertens, verloor in de tweede ronde met 6-4, 6-4 van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 66). In de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel nemen Mertens en Sabalenka, de eerste reekshoofden, het op tegen het Japans-Roemeense duo Misaki Doi/Monica Niculescu.

Zieke Van Uytvanck geeft forfait, Minnen uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft ziek forfait moeten geven voor haar eersterondepartij tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 73) op het WTA-toernooi in Auckland (hard/251.750 dollar).Siegemund kreeg uiteindelijk de Amerikaanse Catherine Mcnally (WTA 72), opgevist als lucky loser, tegenover zich. De Duitse haalde het met 6-2, 6-2. Van Uytvanck moet woensdag in principe nog samen met Kirsten Flipkens dubbelen in Auckland. In de eerste ronde spelen ze tegen de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina Srebotnik.

Greet Minnen (WTA 109) ging in de eerste ronde met 6-1, 7-6 (7/4) onderuit tegen het Duitse vierde reekshoofd Julia Görges (WTA 41), tweevoudig titelverdedigster op de ASB Classic.

Serena vlot voorbij Giorgi

Serena Williams is het nieuwe jaar flitsend begonnen. De Amerikaanse won in Auckland met 6-3, 6-2 van de Italiaanse Camila Giorgi en plaatste zich zo voor de tweede ronde. Williams speelde haar eerste wedstrijd na de verloren finale van de US Open in september tegen de Canadese Bianca Andreescu. De 38-jarige Amerikaanse had weinig te duchten van de tien jaar jongere Giorgi, het nummer 99 van de wereld. Williams sloeg acht aces, leverde geen enkele van haar servicebeurten in en brak de Italiaanse drie keer. “Leuk om weer terug te zijn. En goed om te weten dat er nog wat kracht zit in mijn armen en benen”, zei Williams na de partij. In de achtste finales neemt ze het op tegen haar landgenote Christina McHale (WTA 86). Op de komende Australian Open (20 januari-2 februari) mikt Williams op een 24ste grandslamzege, waarmee ze het record van de Australische Margaret Court zou evenaren.

Bonaventure snel uitgeschakeld in Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA 116) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). De 25-jarige Luikse, die als ‘lucky loser’ werd opgevist voor de hoofdtabel, verloor in drie sets (4-6, 7-5, 6-3) van de Française Alizé Cornet (WTA 57). In de achtste finales speelt Cornet tegen de Amerikaanse Usue Maitane Arconada (WTA 135) of het Kroatische tweede reekshoofd Petra Martic (WTA 15).

Kirsten Flipkens (WTA 72), de vierde Belgische op de hoofdtabel, verloor maandag in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262).

