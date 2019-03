Mertens naar achtste finales dubbelspel in Indian Wells, ook Flipkens door LPB

07 maart 2019

07u11

Bron: Belga 0

Elise Mertens heeft zich met Aryna Sabalenka geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel in Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). Het Belgisch-Wit-Russische duo klopte in de eerste ronde de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic met 6-1, 6-7 (4/7), 10/8. De zege van Mertens en Sabalenka is een verrassing. Babos en Mladenovic vormen immers een vast paar. Ze delen in het dubbelspel de vierde plaats op de wereldranglijst en waren het tweede reekshoofd in Indian Wells. Voor een plaats in de kwartfinale treffen Mertens en Sabalenka het Japanse duo Miyu Kato/Makoto Ninomiya, of de Amerikaanse Raquel Atawo en de Sloveense Katarina Srebotnik.

Ook Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson overleefden de eerste ronde van het dubbelspel in Indian Wells. Ze versloegen de Canadese Eugenie Bouchard en de Amerikaanse Sloane Stephens in twee sets: 6-1, 6-2. In de tweede ronde komt het Belgisch-Zweedse duo uit tegen de Kroatische Darija Jurak en de Roemeense Raluca Olaru, die de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke aftroefden met 6-2, 4-6, 10/6.