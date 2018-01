Mertens plaatst zich voor twee finales in Hobart, Wickmayer voor het eerst sinds 2008 niet op hoofdtabel Australian Open LPB

Twee finales voor Mertens

Elise Mertens (WTA 36) mag zaterdag haar titel verdedigen in de finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Onze landgenote was in de halve finale de betere van de Britse Heather Watson (WTA 74). Mertens won in drie sets na 1 uur en 45 minuten: 6-4, 1-6, 6-2.

In de finale neemt Mertens, het tweede reekshoofd, het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 57) of de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 43), het vijfde reekshoofd. Tegen Buzarnescu kwam Mertens al twee keer eerder uit: ze trok daarbij telkens aan het langste eind. Tsurenko kwam onze landgenote nog maar één keer tegen, vorig jaar in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. Mertens verloor toen.

Enkele uren nadat ze zich plaatste voor de finale in het enkelspel, deed ze dat ook in het dubbelspel. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, met wie ze het derde reekshoofd vormt, won de 22-jarige Mertens met 6-0, 5-7, 10/7 van de Russische Veronika Kudermetova en de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. In de finale van het dubbelspel wacht de Oekraïens-Japanse tandem Lyudmyla Kichenok - Makoto Ninomiya.

Wickmayer out in Melbourne

Yanina Wickmayer (WTA 117) is in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld op de Australian Open in Melbourne. Ze raakte niet voorbij de Australische Priscilla Hon (WTA 211). Onze landgenote verloor in drie sets: 2-6, 7-5, 6-1. De wedstrijd werd halverwege stilgelegd door het slechte weer. Wickmayer staat voor het eerst sinds 2008 niet op de hoofdtabel van de Australian Open.

"Dit is een lastige pil om te slikken", reageerde een teleurgestelde Wickmayer. "Zij heeft heel goed gespeeld. Ik heb kansen gekregen in de tweede set, maar ik heb die niet gegrepen. Ik heb enkele fouten gemaakt, want ik wilde echt heel agressief spelen. Ik denk dat ik de juiste tactiek hanteerde. Ik speelde zoals het moest, maar sommige ballen gingen maar net buiten. En na de onderbreking door de regen had ik een andere speelster tegenover mij. Ze kwam uit de kleedkamer en raakte elke bal goed. Ik had er geen verhaal meer tegen. Dat is haar verdienste."

In het enkelspel bij de vrouwen op de Australian Open zijn Elise Mertens (WTA 36), Kirsten Flipkens (WTA 73) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Zij komen volgende week in actie.

