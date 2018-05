Mertens maakt na regenbreak snel komaf met Lepchenko en gaat naar tweede ronde tegen Britse Watson Thomas Lissens & Sven Van Londersele

28 mei 2018

18u00

Elise Mertens (WTA 16) heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Na een lange regenpauze hervatten Mertens en Lepchenko (WTA 92) bij 6-7, 7-6, 3-0 in het voordeel van onze landgenote. Mertens verspilde geen energie meer aan de ervaren Amerikaanse en won de laatste set vlot met 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Britse Heather Watson (WTA 80), waarvan ze dit seizoen nog won.

Regen strooide gisteren roet in het eten van Elise Mertens. Na een aarzelende start gisteren kwam ze in de derde set helemaal onder stoom, maar bij 3-0 voor onze landgenote werkten de natuurgoden niet mee. Geen probleem voor Mertens, die niet van plan was om nog veel woorden vuil te maken aan Lepchenko. Ze ging zonder moeite door op haar elan en won in een klein kwartiertje de drie resterende spelletjes. Lepchenko raakte geen bal meer en haalde op geen enkel moment nog het niveau van de eerste twee sets van gisteren. Een droge 6-0 was het logische verdict.

Morgen neemt Elise Mertens het in de tweede ronde al op tegen de Britse Heather Watson, die in haar openingswedstrijd afrekende met de Franse Oceane Dodin (WTA 139). In januari won onze landgenote nog van Watson in de halve finale in het Australische Hobart. Sindsdien startte voor de Britse een bijzonder negatieve reeks, waarin ze maar liefst zeven keer werd uitgeschakeld in de eerste ronde van een toernooi. Pas vorige week in Nürnberg kon ze die neerwaartse spiraal doorbreken. Watson tankte vertrouwen en is dan ook uit op revanche tegen Mertens. "Ze kent een heel goed jaar en is een geweldige tennisster. Ik heb haar parcours op de Australian Open niet gevolgd, maar weet wel wat me te wachten staat. Ze staat stevig op haar benen. Ik denk dat we een gelijkaardige spelstijl hebben. Ze beweegt goed en houdt ervan in de tegenaanval te gaan. Het zal een leuke wedstrijd worden, maar het staat vast dat als ik wil winnen, ik heel sterk zal moeten zijn."

Zo ging het er gisteren aan toe:

Mertens is naar eigen zeggen helemaal verlost van de bacteriële infectie die haar eerder deze maand in Madrid parten speelde. En dat was er aanvankelijk ook aan te zien. Mertens begon complexloos op het Parijse gravel en ging in het eerste spelletje meteen simpel door de service van Lepchenko. Even slikken voor de Amerikaanse, maar haar reactie mocht er wel zijn.

Het nummer 92 van de WTA-ranking ging op haar beurt door de service van Mertens. Onze landgenote was iets te slordig en haar opslagmotor moest nog warmdraaien. Maar haar vroege bonus was de 22-jarige Limburgse dus wel kwijt. Tot 4-3 hielden de dames elkaar in evenwicht, maar dan forceerde de 32-jarige Lepchenko opnieuw een break. Mertens sloeg een dubbele fout op een cruciaal moment en Lepchenko mocht plots serveren voor de set.

Mertens kon tot dan te weinig uitpakken met haar kenmerkend agressief tennis. Maar met de rug tegen de muur lukte dat plots wél. Ze ging op haar beurt door de service van Lepchenko. Crisis afgewend? Toch niet. De opslag van de Limburgse draaide voor geen meter en bij 5-4 kreeg de Amerikaanse vier setballen, maar die werkte Mertens allemaal weg. De beslissing moest uiteindelijk vallen in een tiebreak en daarin toonde Lepchenko zich het koelbloedigst (11-9).

Breakfestival en nieuwe tiebreak

De zure afloop van de tiebreak was een opdoffer voor Mertens, maar de Limburgse kon zich wel optrekken aan het feit dat haar niveau in de slotfase van de eerste set gestegen was. En ook in set twee liet Mertens al snel vlagen van haar beste tennis zien. Ze anticipeerde goed, stak de juiste lengte in haar slagen en kreeg bij 1-0 meteen verschillende breakpunten. Zeven stuks liefst, maar Lepchenko werkte die allemaal weg. 1-1.

Pech voor Mertens, die op de koop toe meteen daarna haar eigen opslagspelletje moest inleveren. Lepchenko bevestigde die break ook en liep uit tot 1-3. De Belgische fans in Parijs hielden hun adem in, maar Mertens bewees andermaal dat ze zich niet snel van de wijs laat brengen. De Limburgse won twee spelletjes op rij en kon opgelucht ademhalen. Althans, toch voor even. Bij 3-3 moest ze haar service alwéér inleveren.

De lepe Lepchenko slaagde er (voor Mertens) te vaak in om haar wil op te leggen. Ze klom simpel op 5-3, Mertens pakte daarna een spelletje terug en dan mocht Lepchenko serveren voor de match. Dat Amerikaanse liet echter na om het af te maken en opnieuw moest het verdict in de tiebreak vallen. En nu kon Mertens wél de bovenhand nemen. Wat brengt de derde set?

Veer gebroken bij Lepchenko

Nadien begon het te druppelen boven Parijs, waardoor de wedstrijd even werd onderbroken. Lepchenko voelde nattigheid en wilde dat de wedstrijd langer werd uitgesteld. Maar daar had de umpire geen oren naar. Er werd terug getennist en de Amerikaanse moest duidelijk weer even zoeken naar het juiste ritme. Mertens greep haar kans en ging meteen door de service van haar opponente. De Limburgse stoomde daarna door tot 3-0, maar dan gooide de regen opnieuw roet in het eten. De werd onderbroken en wordt morgen hervat.