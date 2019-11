Mertens maakt kans op WTA-prijs - Spaanse Davis Cup-selectie in rouw na overlijden van vader Bautista Agut Redactie

22 november 2019

Elise Mertens maakt kans op onderscheiding van WTA

Elise Mertens is samen met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka door de WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, genomineerd voor de prijs van beste dubbelpaar van het jaar. De laureaten van de US Open nemen het op tegen drie andere duo’s: Barbora Strycova en Hsieh Su-Wei, Kristina Mladenovic en Timea Babos, en Zhang Shuai en Samantha Stosur.

Mertens (24) en Sabalenka (21) wonnen in september in New York hun eerste grandslamtitel. Ze haalden in 2019 ook de halve finale op Roland Garros en de kwartfinale op Wimbledon en schreven de Premier-toernooien van Indian Wells en Miami op hun naam.

Voor de onderscheiding van WTA Speelster van het Jaar komen vijf dames in aanmerking: de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (winnares van Roland Garros en de WTA Finals), de Canadese Bianca Andreescu (US Open), de Roemeense Simona Halep (Wimbledon), de Japanse Naomi Osaka (Australian Open) en de Tsjechische Karolina Pliskova. Vorig jaar won Halep.

Voor de award voor speelster die de meeste progressie maakte, zijn de Amerikanen Amanda Anisimova, Sofia Kenin en Alison Riske genomineerd, net als de Chinese Zheng Saisai, de Kroatische Donna Vekic en de Zwitserse Belinda Bencic. Die laatste maakt ook kans op de prijs voor Comeback van het Jaar, net als de Russin Svetlana Kuznetsova en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands.

De beste nieuwkomer tot slot wordt de Amerikaanse Coco Gauff, de Tsjechische Karolina Muchova, de Russin Elena Rybakina, de Poolse Iga Swiatek of de Oekraïense Dayana Yastremska. Op 11 december worden de laureaten bekendgemaakt. Het zijn de media die de winnaressen bepalen.

Spaanse Davis Cup-selectie in rouw

De vader van Roberto Bautista Agut is gisteren overleden, enkele uren nadat de Spaanse tennisser de Davis Cup-selectie had verlaten. De Spaanse selectie speelt vandaag, zonder Bautista Agut, in de kwartfinale tegen Argentinië.

Toen de nummer 9 van de wereld te horen kreeg dat de gezondheidstoestand van zijn vader snel achteruit was gegaan, verliet hij onmiddellijk de selectie in Madrid en keerde terug naar Castellon, op zo'n 400 km van de Spaanse hoofdstad.

De Spaanse tennisbond bevestigde inmiddels dat Ximo Bautista is overleden en biedt zijn familie alle steun aan. "We willen Roberto een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Hij is een uitzonderlijke speler die symbool staat voor de hoogste waarden in het tennis en de sport", verklaarde bondsvoorzitter Miguel Diaz.

Ximo Bautista kende in 2016 een ongeval in zijn huis en sukkelde sindsdien met ernstige gezondheidsproblemen.

Spanje versloeg deze week Rusland en Kroatië en speelt vandaag in de kwartfinale tegen Argentinië. Kapitein Sergi Bruguera kan als vervanger voor Bautista Agut, die twee enkelduels speelde, kiezen voor Pablo Carreno Busta (ATP 27), Feliciano Lopez (ATP 62) of dubbelspecialist Marcel Granollers. Rafael Nadal (ATP 1) leidt het team.