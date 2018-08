Mertens krijgt de Slowaakse Rybarikova voorgeschoteld in eerste ronde Cincinnati, Goffin loot rijzende Griekse ster TLB

11 augustus 2018

15u20

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 15) begint het hoofdtoernooi van Cincinnati met een wedstrijd tegen de Slowaakse Magdalena Rybarikova (WTA 29). De Belgische nummer één van het vrouwentennis kan zo wraak nemen op de 29-jarige Rybarikova voor de nederlaag in het Nieuw-Zeelandse Auckland twee jaar geleden (6-4, 6-2). Het WTA-toernooi van Cincinnati (hardcourt/2.874.299 dollar) begint overmorgen.

Alison Van Uytvanck (WTA 41) en Kirsten Flipkens (WTA 47) proberen zich in het kielzog van Mertens ook nog te plaatsen voor de hoofdtabel van het Amerikaanse Cincinnati. Van Uytvanck, vijfde reekshoofd, moet hiervoor de Amerikaanse Jamie Loeb (WTA 166) verslaan, terwijl achtste reekshoofd Kirsten Flipkens voorbij de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA 107) moet. Van Uytvanck en Flipkens moeten zaterdag aan de bak.

Goffin loot rijzende Griekse ster Tsitsipas

David Goffin (WTA 11) is voor de eerste ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati gekoppeld aan de 19-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (WTA 27). De Griekse tiener schakelde Goffin vorige week nog uit op het ATP-toernooi van Washington: in de kwartfinale werd het 6-3 en 6-4.

In de onderlinge stand staat het 2-1 voor Tsitsipas, de enige keer dat Goffin de Griek kon verslaan was vorig jaar in Monte Carlo. De Luikenaar moge alvast gewaarschuwd zijn: Tsitsipas schakelde deze week nog de Serviër Novak Djokovic (ATP 10) en de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) uit op het ATP-toernooi van Toronto

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis