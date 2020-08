Mertens klopt Pliskova en haalt finale tegen Halep in Praag, Bencic zegt af voor US Open SVL

15 augustus 2020

21u41

Bron: Belga 2 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ze haalde het in twee spannende sets van Kristyna Pliskova (WTA 69): 7-5, 7-6. In de finale wacht de Roemeense Simona Halep (WTA 2).

De 24-jarige Limburgse, het derde reekshoofd in Praag, klopte in de halve finales de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 69) in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 58 minuten. Mertens won ook al de twee voorgaande ontmoetingen met de 28-jarige Tsjechische.

“Vorige week had ik geen matchritme”, verklaarde de 24-jarige Limburgse het verschil. “Hier ben ik in de wedstrijden gegroeid. De ondergrond ligt me hier ook beter. Die is wat trager en de bal springt minder hoog op. Ik serveer ook beter en heb vertrouwen opgedaan. Ik ben heel tevreden met mijn niveau en hoop dat het in de finale nog wat beter kan.”

“Tegen Kristyna Pliskova kwam het op enkele puntjes aan. Ik wist dat ik het niet makkelijk ging hebben, want ze heeft een stevige en gevarieerde opslag. Je weet nooit waar ze de bal gaat slaan en de return was dan ook heel belangrijk. In de tiebreak maakte ik wat foutjes (ze kwam 0-3 en 1-4 achter, maar won met 7-4, red.), maar ben ik mentaal wel sterk gebleven.”

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde.

No.3 seed @elise_mertens moves forward ⏩ into the @tennispragueopn final!



She defeats Kristyna Pliskova in two tight sets, 7-5, 7-6(4). pic.twitter.com/YD5UsCJw2T wta(@ WTA) link

Halep opponent in finale

Even later stootte ook Halep door naar de finale, na winst in twee sets (7-6 (7/2), 6-3) tegen haar landgenote Irina Begu (WTA 82). Eerder op zaterdag had Begu al haar kwartfinale afgewerkt tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 84). Die moest vrijdag stopgezet worden vanwege de regen.

Bencic zegt af voor US Open

Belinda Bencic neemt eind deze zomer niet deel aan de US Open, zo maakte de Zwitserse nummer acht van de wereld vanavond bekend.

“Na een moeilijk beslissing moet ik melden dat ik er niet bij zal zijn op het US Open en pas volgende maand in Rome weer competitie zal spelen”, klinkt het in een mededeling van Bencic, vorig jaar nog halve finaliste in New York.

Drie van die vier halve finalisten zullen dit jaar afwezig zijn op Flushing Meadows. De Canadese titelhoudster Bianca Andreescu en de Oekraïense Elina Svitolina maakten eerder al bekend niet naar New York te zullen afzakken, net als de nummer één van de wereld Ashleigh Barty, de Nederlandse Kiki Bertens en de Russin Svetlana Kuznetsova.